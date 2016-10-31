Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yayınladı. Buna göre; finansal sisteme ek döviz likiditesi imkanı sağlanması amacıyla, rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklik yapıldı. Bu çerçevede, Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkanının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimlerinde katsayılar 0,2 puan azaltıldı. Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 620 milyon dolar ilave likidite sağlanmış olacağı belirtildi.

Ayrıca, bankaların yabancı para likidite yönetimine esneklik kazandırmak üzere, yabancı para yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların ortalama olarak tesis edilebilecek kısmının üst sınırı 3 puandan 4 puana yükseltildi. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,9 milyar dolar tesis dönemi içerisinde bankaların serbest kullanımına açılmış olacağı kaydedildi.