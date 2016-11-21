Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2016 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi’ni yayımladı. Buna göre, Merkez, 2016 yıl sonunda dolar kurundaki beklentiyi 3,12 liradan 3,34 liraya yükseltti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2016 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,12 TL iken, bu anket döneminde 3,34 TL’ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,26 TL ve 3,50 TL olarak gerçekleşti.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2016 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,74 iken, bu anket döneminde yüzde 0,83 oldu. 2016 yılı Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,46 ve yüzde 0,55 oldu. 2017 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,11 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,81 iken, bu anket döneminde yüzde 7,80 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,87 ve yüzde 7,27 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2016 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 20,3 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 31,9 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 22,7 olasılıkla ise yüzde 8,00-8,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 21,3’ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 32,8’inin beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 26,2’sinin beklentilerinin ise yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2016 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 14,9 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 51,3 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 28,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 6,7’sinin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 48,3’ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 45,0’inin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,00 iken, bu anket döneminde yüzde 8,10 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken, bu anket döneminde yüzde 7,80 olarak gerçekleşti. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,43 iken, bu anket döneminde yüzde 10,56’ya yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,73 ve yüzde 10,83 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,50, 7,61, 7,71, 7,74 ve 7,89 olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 33,7 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 34,0 milyar ABD Doları oldu. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 37,1 milyar ABD Doları ve 36,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9’a gerilemiştir. 2017 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.