Diğer
Kategoriler

Merkez’in dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankası, 2016 yılı kasım ayı beklenti anketini yayımladı. Buna göre, 2016 yıl sonu itibariyle dolar kurundaki beklenti 3,12 liradan 3,34 liraya yükseltildi.

Merkezin dolar beklentisi yükseldi

21 Kasım 2016 15:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2016 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi’ni yayımladı. Buna göre, Merkez, 2016 yıl sonunda dolar kurundaki beklentiyi 3,12 liradan 3,34 liraya yükseltti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2016 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,12 TL iken, bu anket döneminde 3,34 TL’ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,26 TL ve 3,50 TL olarak gerçekleşti.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2016 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,74 iken, bu anket döneminde yüzde 0,83 oldu. 2016 yılı Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,46 ve yüzde 0,55 oldu. 2017 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,11 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,81 iken, bu anket döneminde yüzde 7,80 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,87 ve yüzde 7,27 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2016 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 20,3 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 31,9 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 22,7 olasılıkla ise yüzde 8,00-8,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 21,3’ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 32,8’inin beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 26,2’sinin beklentilerinin ise yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2016 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 14,9 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 51,3 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 28,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 6,7’sinin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 48,3’ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 45,0’inin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,00 iken, bu anket döneminde yüzde 8,10 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken, bu anket döneminde yüzde 7,80 olarak gerçekleşti. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,43 iken, bu anket döneminde yüzde 10,56’ya yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,73 ve yüzde 10,83 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,50, 7,61, 7,71, 7,74 ve 7,89 olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 33,7 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 34,0 milyar ABD Doları oldu. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 37,1 milyar ABD Doları ve 36,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9’a gerilemiştir. 2017 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Etiketler: dolar, merkez bankası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!