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Merkez'in 'Zorunlu karşılık' düzenlemesi Resmi Gazete'de

Merkez Bankası'nın karşılıklarda değişikliğe gitmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkezin Zorunlu karşılık düzenlemesi Resmi Gazetede

01 Kasım 2016 09:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın karşılıklarda değişikliğe gitmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Merkez, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında, finansal sisteme ek döviz likiditesi imkanı sağlanması amacıyla rezerv opsiyonu katsayılarında değişikliğe gitti. Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklara ilişkin dün yaptığı açıklamada "Finansal sisteme ek döviz likiditesi imkanı sağlanması amacıyla, rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede, Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkanının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimlerinde katsayılar 0,2 puan azaltılmıştır. Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 620 milyon ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır" denilmişti.

Ayrıca, açıklamada bankaların yabancı para likidite yönetimine esneklik kazandırmak üzere, yabancı para yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların ortalama olarak tesis edilebilecek kısmının üst sınırı 3 puandan 4 puana yükseltildiği, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,9 milyar ABD doları tesis dönemi içerisinde bankaların serbest kullanımına açılmış olacağı bildirildi.
 

Etiketler: merkez bankası


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