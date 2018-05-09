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Merkez'in zorunlu karşılık oranları değişikliği yürürlükte

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarında yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkezin zorunlu karşılık oranları değişikliği yürürlükte

09 Mayıs 2018 10:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğde, zorunlu karşılıkların tesis edilmesine ilişkin bölümde, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırlarında değişikliğe gidildi.
Buna göre; Merkez Bankası nezdinde Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 45'i, dolar cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilecek. Söz konusu oran bir önceki tebliğde yüzde 55 olarak belirlenmişti.

Merkez'den 7 Mayıs Pazartesi günü konuya ilişkin yapılan açıklamada, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü, değişiklikle yaklaşık 6,4 milyar liralık likiditenin piyasadan çekileceği, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık dövizin de bankaların kullanımına geçeceği bildirilmişti. İlgili Tebliğ, 20 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.  

 

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