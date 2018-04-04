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Mermer çukuruna düşen çoban öldü

Bursa’da koyunlarını otlatan 62 yaşındaki çoban, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki mermer çukuruna düşerek hayatını kaybetti.


04 Nisan 2018 14:18

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Körekem Mahallesi’nde meydana geldi. Önceki gün sabah saatlerinde kendisine ait koyunları köy merasına çıkaran 62 yaşındaki Şerif Canbaz, yıllar önce faaliyetine son veren bir mermer ocağının bıraktığı 10 metrelik çukura düştü. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Şerif Canbaz’ı aramaya çıkan ve jandarmaya haber veren köylüler, talihsiz adamı düştüğü çukurda buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Şerif Canbaz’ın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Oğlu askerden izne geldi

Mermer çukuruna düşerek yaşamını yitiren talihsiz adamın vatani görevini yapan oğlu, askerden izin alarak babasının cenazesine katıldı. Canbaz’ın eşi ve çocukları, köylerine yakın bölgede çok sayıda eski mermer ocağı bulunduğunu ve bunların açtıkları çukurları kapatmadan bölgeden ayrıldıklarını söylerek tepkilerini dile getirdi.

Adem Tunçer

 

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