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Mermer ocağında feci ölüm

Bursa'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında, üzerine mermer kalıbı düşen 22 yaşındaki Mehmet Küçük hayatını kaybetti.

Mermer ocağında feci ölüm

23 Şubat 2017 11:47

Edinilen bilgiye göre olay, Orhaneli yolu üzerinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan Mehmet Küçük isimli işçinin üzerine 250 kilo ağırlığında mermer kalıbı düştü.

İş arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan 112 Ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Küçük’ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa, kaza, Mehmet Küçük, mermer ocağı


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