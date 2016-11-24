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Mermer ocakları yeşilleniyor

Mermer ocaklarında 1 milyon metrekare ağaçlandırma projesinin ilk fidanları dikildi.

Mermer ocakları yeşilleniyor

24 Kasım 2016 12:34

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) 1 milyon metrekare maden alanının ağaçlandırılmasını amaçlayan projesinin ilk adımı Kayseri’de atıldı. İMİB, Türk Mermer ve Maden Vakfı ile Çevikler Mermer A.Ş arasında imzalanan işbirliği protokolü sonucunda Çevikler Mermer’in Kayseri Pınarbaşı’nda bulunan mermer ocağına fidan dikimine başlandı.

“Bir yılda 200 bin metrekare alanı ağaçlandıracağız”

Bir sene içerisinde 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracağını söyleyen İMİB Yönetim Kurulu Üyesi de olan Çevikler Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, “Çevikler Mermer olarak, İMİB ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş tarafından temin edilen 6 bin adet fidanı çevreye ve doğaya saygılı madencilik anlayışıyla Kayseri Pınarbaşı’ndaki ocağımızda 60 bin metrekarelik bir alana dikmeye başladık” dedi.
İMİB’in 1 milyon metrekarelik alanı ağaçlandırma projesine gönülden inandıklarını ve desteklediklerini belirten Çevik’e göre; sektördeki diğer firmaların da projeye katkı sağlamasıyla, hedeflenen rakama çok kısa sürede ulaşılabilecek.
 


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