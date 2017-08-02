Mermer yüklü tırın dorsesinde inanılmaz kaza

Edinilen bilgiye göre olay Yeşil Mahalle Komiser Sadi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Emrah Y. (28) idaresindeki 67 LF 702 plakalı tıra bağlı 67 LG 634 plakalı dorsenin üzerindeki 22 tonluk mermer atölyeye taşınmak istendi. Sürücü, tırı atölyenin yakınındaki geniş alanda geri manevra ile döndürmek istedi. Bu sırada tonlarca ağırlığındaki mermerlerin bağlı olduğu halat bir anda koptu. Bu sırada dorsede seyahat halinde bulunan 45 yaşındaki Mehmet Şen'in ayakları bir ton ağırlığındaki mermerin altında kaldı. Olayın yaşandığı yerde bulunan bir firmanın yetkilileri forklift tabir edilen araçla talihsiz adamın üzerindeki mermerleri kaldırmaya çalıştı. Bu sırada talihsiz adamın arkadaşları da odun ile mermerleri sabitlemeye çalıştı.



Mehmet Şen'in yaklaşık bir ton mermerin altında kalan ayakları için kurtarma çalışmaları başladı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından talihsiz adam bulunduğu yerden kurtarılarak sedyeye alındı. Ayakları ezilen Şen, ambulanstaki tedavisinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Mehmet Şen, ileri tetkik ve tedavi için BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Firma sahiplerinin mermerleri dorsenin içerisine yerleştirilmesinin ardından tır bulunduğu yerden uzaklaştırıldı. Yola savrulan mermer parçaları da kepçe yardımıyla temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Yaşanan hem iş kazası hem de trafik kazası nedeniyle dorsede maddi hasar meydana geldi. Şen'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, sürücü Emrah Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Onur Altındağ - Ahmet Hamzaçebi