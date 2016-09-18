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Mermiler yağmur gibi yağdı, 1 kişi yaralandı

Kocaeli’de birbirine düşman olan 4 kişi sokakta karşılaşınca kavga etti. Kavgadan 1 saat sonra sokağa silahlarla dönen taraf ise dehşet saçtı.

Mermiler yağmur gibi yağdı, 1 kişi yaralandı

18 Eylül 2016 07:26
Mermiler yağmur gibi yağdı, 1 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. ve V.A. isimli arkadaşlar, eğlenmek için gittikleri Kemalpaşa mahallesi Yavuz sokak üzerindeki bir mekanda husumetli oldukları E.S. ve G.B. isimli kişilerle karşılaştı. A.B. ve V.A. ile E.S. ve G.B. karşılaştıkları mekanın önünde kavgaya tutuştu. Kavganın çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırılmasının ardından A.B. ve V.A. isimli şahıslar sokaktan ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra yanlarında ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte aynı sokağa geri dönen A.B. ve V.A., yanlarında getirdikleri pompalı tüfek ve tabancalar ile sokak üzerinde rastgele ateş ederek ilerlemeye başladı.

Bir kişi başından vuruldu
Adeta bir bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi etrafa rastgele ateş açan şahıslar, daha sonra 34 RTB 04 plakalı otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Olay esnasında sokak üzerindeki bir otelde çalışan Hasan İkiz(33), başından vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları İkiz’i hemen Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 33 yaşındaki talihsiz adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlılar araçları park ederek kaçmaya devam etti
Olay yerine hızla gelen polis ekipleri de hemen konu ile ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şahısların kimliğini tespit etmesinin ardından detaylı bir arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında şahısların araç değiştirerek 34 UN 5712 plakalı bir araç ile kaçmaya devam ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri çalışmalarını bu yönde sürdürdü. Polisin aramaları sonucunda iki araç da olay yerinden uzak bir noktada park edilmiş halde bulundu. Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri hem olay yerinde hem de park halinde bulunan araçlar üzerinde inceleme çalışması yaptı. Olay yerinde yaklaşık 20 mermi kovanı ve fişek bulunurken, park halindeki araçların üzerinden de zanlılara ait parmak izleri alındı. Olayın failleri aranmaya devam ediliyor.


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