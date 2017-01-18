Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynana maça hızlı başlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, 10-0’lık seri yakaladı. Bu farktan sonra rakip sayı bulmaya başlasa da ilk periyotu Mersin ekibi, 22-14 önde tamamladı. Maçın 2. periyotu ise ortada geçti. Rakip bu periyotta daha fazla sayı bulsa da devreye turuncu-beyazlı ekip, 38-34 önde girdi. Maçın 3. periyotu ise kıran kırana geçti. Her iki takım da bu periyotta sayı bulurken, rakip biraz daha istekliydi. Bu periyotu Dynamo Kursk ekibi 63-59 galip bitirdi. Maçın son periyotunda ise rakip Dynamo Kursk, oyundaki etkinliği artırarak maçı 84-70 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Nikolaos Somos xx, Alakbar Hasanov xx, Vladimir Tsekov xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Danieelle Marie Robinson xxx 14, Gökçe Doğan x 7, Gintare Petronyte xxx 17, Aneika Henry xxx 18, Nilay Kartaltepe x 7, Nevin Nevlin x 7

Dynamo Kursk: Angel McCoughtry xx 14, Epiphanny Prince x 9, Helena Ciak x 7, Maria Vadeeva x 8, Kseniia Levchenko x 2, Anna Cruz xxx 15, Nneka Ogwumike xxx 23, Elena Kirillova x 6

1. Periyot: 22-14 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 38-34 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 59-63 (Dynamo Kursk lehine)