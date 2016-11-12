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Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırmak ve edimin ifasına fesat karıştırmak' iddiasıyla dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.


12 Kasım 2016 17:04

27 Eylül 2016 tarihli Sayıştay kararı gereğince Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı hesaplarının incelenmesi sırasında, 'Mali Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı birimlerde idari mali sürdürülebilirlik kapsamında mali hizmetler biriminin tüm fonksiyonları için danışmanlık hizmet alımı' ihalesinde usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı personelleri ve yüklenici firma yetkililerinin bulunduğu şüpheliler hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'ihaleye fesat karıştırmak ve edimin ifasına fesat karıştırmak' suçlarından adli soruşturma yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile dün Mersin merkezli İstanbul ve Ankara illerini de kapsayan eş zamanlı operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 19 kişiden 7'si serbest bırakıldı. 12 kişinin ise emniyetteki ifadelerinin sürdüğü belirtildi. 

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, operasyon


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