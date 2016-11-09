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Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da 3'de sıfır yaptı

Euroleague Kadınlar A Grubu’nun 3. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı ZVVZ USK Praha takımına 75-69 yenildi. Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da 3'de sıfır yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupada 3de sıfır yaptı

09 Kasım 2016 20:32

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan Çek Cumhuriyeti ekibi, ilk periyotu 27-11 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Praha, devreye 40-24 önde girdi. 3. periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, bu periyotu da Çek ekibi 58-48 galip bitirdi. Son son periyotu ise kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor, bulduğu sayılarla beraberliği yakalarken, son 1 dakikada yediği basketlerle maçı 75-69 kaybetti.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Aleksandar Milojevic xx, Sergi Tyslenko xx, Florin Grigoras xx
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gintare Petronyte xxx 19, Marissa Coleman xx 14, Frida Eldebrink xx 7, Tiffany Hayes xxx 15, Gökçe Doğan xx 2, Nevin Kristen Vatansever xx 2, Cheyenne Parker xx 4, Nilay Kartaltepe xx 6
ZVVZ USK Praha: Laia Palau xx 3, Marta Xargay xxx 17, Sonja Petrovic xxx 20, Ilona Burgrova xx 2, Alena Hanusova xx 4, Anete Steinberga xx 5, Kia Vaughn xxx 15, Tereza Vyoralova xx 9
1. Periyot: 11-21 (ZVVZ USK Praha lehine)
Devre: 24-40 (ZVVZ USK Praha lehine)
3. Periyot: 58-48 (ZVVZ USK Praha lehine)
5 Faul: Tiffany Hayes (Mersin Büyükşehir Belediyespor) 

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Etiketler: Euroleague Kadınlar A Grubu, Mersin Büyükşehir Belediyespor, ZVVZ USK PRAHA


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