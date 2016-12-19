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Mersin Büyükşehir Belediyespor çıkış arıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi'ne mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyespor'da, bu maçın üzüntüsü yaşanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyespor çıkış arıyor

19 Aralık 2016 11:37

Genel Menajer Melahat Aydın, Yakın Doğu Üniversitesi karşısında şanssız bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Önümüzdeki Hatay Büyükşehir Belediyespor maçını yenip tekrardan çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu. 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8. haftasında geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi'ne 75-56 mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 4. mağlubiyetini aldı. Ligde oynadığı 4 maçta da galip ayrılan Mersin ekibi, 12 puanla 8. sırada yer alıyor. 8 maçta rakip potaya 561 sayı atan turuncu-beyazlı ekip, potasında 607 sayı gördü. Çarşamba günü evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak olan Güney ekibi, bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor.

"Yakın Doğu Üniversitesi karşısında istediğimiz oyunu ortaya koyamadık"
Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla ilgili olarak İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, Yakın Doğu Üniversitesi karşısında şanssız bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Bu maçtan önceki hafta evimizde lider ve mağlubiyeti olmayan Fenerbahçe'yi devirmiştik. İstediğimiz zaman her takımı yenebileceğimiz o maçta göstermiştik. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi karşısında istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık. Sayı bulmakta zorlanırken, fazla sayı yedik. Rakibimiz bizden daha çok maçı istedi daha çok mücadele etti ve galip geldi. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Bu maçta takılıp kalmamız gerekiyor. Sonuç olarak her takımın olduğu gibi bizimde böyle kötü bazı maçlarımız, şansız alacağımız mağlubiyet olacaktır. Bunu bir kaza olarak görüp, önümüze bakmalıyız. Ligde daha çok maç var. Biz alacağımız galibiyetlerle, ligde üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Hatay Büyükşehir Belediyespor maçını kazanmak istiyoruz"
Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla ilgili de Aydın, "Maçımız hafta içi ve evimizde oynuyoruz. Rakibimiz her ne kadar ligde alt sıralarda yer alsa da iyi bir ekip. Bu yüzden bizi zorlu bir maç daha bekliyor. Biz rakibimizin gücünü bilerek sahada olmalıyız ve maça iyi başlamalıyız. Bu yüzden bugün çalışmalara başladık. Çarşamba gününe kadar yapacağımız antrenmanlarla maça çıkacağız. Ben Mersin Büyükşehir Belediyespor gibi oynarsak sahadan galip ayrılacağımıza inanıyorum. Çünkü biz çok kaliteli bir ekibiz ve oyuncularımız da gerçekten iyi. İstedikleri zaman neler yapabileceklerini daha geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında gösterdiler. İnşallah bu maçı kazanıp, tekrardan çıkışa geçmek istiyoruz. Burada taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Onlar bize destek olduklarında biz daha iyi oynuyoruz. O yüzden Çarşamba günü bütün sporseverleri bize desteklemeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligin 9. haftasında 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Edip Buran Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.  

Koray Ünlü

Etiketler: Kadınlar Basketbol Ligi, Mersin Büyükşehir Belediyespor


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