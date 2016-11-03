FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maç sonucu: Dinamo Kursk 73 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 67

Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında Dinamo Kursk, ilk periyodu 24-18 önde tamamlarken, soyunma odasına da 45-31 üstün gitti. İkinci yarıda farkı azaltmaya çalışan Mersin ekibi karşısında üçüncü çeyreği 60-52 önde geçen Rus temsilcisi, müsabakadan 73-67 galip ayrıldı.

Dinamo Kursk'ta 21 sayıyla oynayan Nneka Ogwumike, maçın en skorer ismi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor'da ise Gintare Petronyte 20 sayı üretti.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, 3. hafta maçında 9 Kasım Çarşamba günü Çek ekibi USK Praha'yı konuk edecek.