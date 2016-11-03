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Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 73-67 mağlup oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda yenildi

03 Kasım 2016 00:06

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maç sonucu: Dinamo Kursk 73 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 67

Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında Dinamo Kursk, ilk periyodu 24-18 önde tamamlarken, soyunma odasına da 45-31 üstün gitti. İkinci yarıda farkı azaltmaya çalışan Mersin ekibi karşısında üçüncü çeyreği 60-52 önde geçen Rus temsilcisi, müsabakadan 73-67 galip ayrıldı.
Dinamo Kursk'ta 21 sayıyla oynayan Nneka Ogwumike, maçın en skorer ismi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor'da ise Gintare Petronyte 20 sayı üretti.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, 3. hafta maçında 9 Kasım Çarşamba günü Çek ekibi USK Praha'yı konuk edecek. 

Etiketler: Dinamo Kursk, FIBA, Kadınlar Avrupa Ligi, maç sonucu, Mersin Büyükşehir Belediyespor


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