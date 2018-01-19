Diğer
Kategoriler

Mersin Büyükşehir Belediyespor'da hedef final oynamak

Kadınlar EuroCup'da çeyrek finale kalan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hedef final oynamak. Kulüp Başkanı Hikmet Avşar, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah hedefimiz olan finali bu yıl oynarız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesporda hedef final oynamak

19 Ocak 2018 23:58

Kadınlar EuroCup B grubunda Avrupa maçlarına başlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, grupta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak bir üst tura çıktı. Ardından MBA Moscow ile eşleşen Güney ekibi, rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazanarak tur atladı. Çeyrek finale çıkma maçında ise TTT Riga ile eşleşen turuncu-beyazlı ekip, ilk maçta evinde rakibini 88-70, deplasmanda ise 63-62 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

"Avrupa'da güzel sonuçlara imza atıyoruz"

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Avşar, Avrupa'da güzel sonuçlara imza attıklarını belirterek, "Avrupa'ya grupta 3'de 3 yaparak başladık. Gruptan 2. olarak çıkmayı başardık ve ardından 2. turda MBA Moscow ile eşleştik. Rakibimizi hem evimizde hem de deplasmanda yenerek bir üst tura çıkmayı başardık. Çeyrek finale kalma maçında ise TTT Riga ile eşleştik. Letonya ekibi A Grubu'nda mücadele etmiş ve burada 6'da 6 galibiyet alarak lider olarak bir üst tura çıkmıştı. O yüzden Avrupa'da mağlubiyeti olmayan bir takımla eşleştik. Maçlarımızın zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Ancak takımımız özellikle ilk maça çok iyi hazırlanmıştı ve iyi konsantre olmuştu. Zaten bunu da maçın başından, sonuna kadar gösterdiler. İlk maçımızı evimizde 18 sayılık fark ile kazanmayı başardık. Bu sonuçla büyük bir avantaj yakalamıştık. Deplasmanda oynayacağımız maçın daha da zor olacağını biliyorduk ama takımımız gerçekten orada da çok iyi mücadele ettiler. İkinci maçımızı da 63-62 kazanarak, çeyrek finale adımızı yazdırmayı başardık" diye konuştu.

"Hedefimiz final oynamak"

Avrupa'da bir hedeflerinin olduğunun altını çizen Avşar, "Sene başından beri hedefimiz Avrupa'da final oynamak. Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Önce gruplar, ardından ikinci tur derken şimdi çeyrek finale kaldık. Çeyrek finalde rakibimiz Fransız ekibi Flammes Carolo Basket oldu. Rakibimiz F Grubu'nda mücadele etmiş ve grupta 6'da 6 galibiyet alarak bir üst tura çıktı. Çeyrek finale çıkma maçında da rakibini her 2 maçta yenen Fransız ekibi, bize rakip oldu. İlk maçımızı önümüzdeki ayın başında deplasmanda oynayacağız. Bizi zorlu maçlar bekliyor. Özellikle deplasmanda oynayacağımız ilk maçta iyi bir sonuç alarak kentimize dönmek istiyoruz. İnşallah güzel bir oyun ile güzel bir sonuç alarak ülkemize döneceğiz" şeklinde konuştu.  

Koray Ünlü
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç