Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Mersin Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'FETÖ' iddialarına yalanlama

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'FETÖ' iddialarına yalanlama

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okula çocuğunu burslu olarak gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısından FETÖ iddialarına yalanlama

21 Aralık 2016 18:27

Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bugün yayınlanan bir gazetenin köşe yazarı tarafından kaleme alınan yazıda, "Çocuğunu FETÖ okulunda burslu olarak okuttuğuna" dair iddialara yer verildiğini söyledi. Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve köşe yazısında ismi geçen öğrencinin, Mersin'de daha önce görev yapmış bir hakimin çocuğu olduğunu dile getiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: 

"Benim iki çocuğum vardır. Bunlardan biri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Bilal Kağan Yıldırım, diğeri ise Mersin Sabancı Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Yıldırım'dır. Haber tamamen herhangi bir araştırma yapılmadan oluşturulmuştur. Belgedeki telefon numarası aransa veya bana telefon edilip sorulsa, çocuğun benim çocuğum olmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır. Bu konuda daha önce bir internet sitesinde aynı konuda yapılan haberle ilgili suç duyurusunda bulundum. Bu nedenle haber asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır." 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç