Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Mersin İdman Yurdu ile Manisaspor'dan sessiz maç

Mersin İdman Yurdu ile Manisaspor'dan sessiz maç

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Manisaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Mersin İdman Yurdu ile Manisaspordan sessiz maç

04 Kasım 2016 21:07

Mersin İdmanyurdu: 0 - Manisaspor: 0

Maçtan dakikalar

10. dakikada soldan Savaş'ın ceza alanına ortaladığı topu kaleci Mihaylov yumrukladı, Hakan Turan ceza alanın dışından kaleye vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
31. dakikada Sercan'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında kafalardan seken topla arka direkte buluşan Bakaki'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
42. dakikada Tita'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Pedriel'i vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
68. dakikada Pedriel orta sahadan aldığı topla rakip sahaya sokuldu, Tolga ile yaptığı verkaç sonrası ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vurdu, meşin yuvarlak yerden az farkla auta çıktı.
71. dakikada Ozan'ın ceza alanına ortasında arka direkte topla buluşan Bahattin'in vuruşunda top kaleci Mihaylov'dan döndü, dönen topu defans uzaklaştırdı.
74. dakikada ceza alanı içinde Güven'in kafa ile indirdiği topa yakın mesafeden Tita vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Mersin Stadyumu
Hakemler: Onur Karabaş xx, Seyfattin Ünal xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Abdulkadir xx, Nurullah xx, Mitrovic xxx, Serol xx, Hakan Olkan x, Güven x, Tolga x (Ahmet dk. 83 ?), Tita xxx, Sinan Kaloğlu x (Mahmut dk. 61 x), Pedriel x
Yedekler: Hasan Daş, Kudbettin, Emre, Emrah, Furkan
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Manisaspor: İsmail xx, Sercan xx, Emre Öztürk xx, Dimov xx, Erman xx, Metin xx, Savaş xx, Hakan Turan xx (Nivollo dk. 61 xx), Bakaki xx (Eneramo dk. 69 xx), Ozan xx (Mertan dk. 84 ?), Bahattin xx
Yedekler: Yağızcan, Gökcan, Nuri, Kaan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı kartlar: Mitrovic, Hakan, Nurullah (Mersin İdmanyurdu), Erman, Bahattin (Manisaspor) 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!