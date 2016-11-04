Mersin İdmanyurdu: 0 - Manisaspor: 0

Maçtan dakikalar

10. dakikada soldan Savaş'ın ceza alanına ortaladığı topu kaleci Mihaylov yumrukladı, Hakan Turan ceza alanın dışından kaleye vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

31. dakikada Sercan'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında kafalardan seken topla arka direkte buluşan Bakaki'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

42. dakikada Tita'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Pedriel'i vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada Pedriel orta sahadan aldığı topla rakip sahaya sokuldu, Tolga ile yaptığı verkaç sonrası ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vurdu, meşin yuvarlak yerden az farkla auta çıktı.

71. dakikada Ozan'ın ceza alanına ortasında arka direkte topla buluşan Bahattin'in vuruşunda top kaleci Mihaylov'dan döndü, dönen topu defans uzaklaştırdı.

74. dakikada ceza alanı içinde Güven'in kafa ile indirdiği topa yakın mesafeden Tita vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Onur Karabaş xx, Seyfattin Ünal xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Abdulkadir xx, Nurullah xx, Mitrovic xxx, Serol xx, Hakan Olkan x, Güven x, Tolga x (Ahmet dk. 83 ?), Tita xxx, Sinan Kaloğlu x (Mahmut dk. 61 x), Pedriel x

Yedekler: Hasan Daş, Kudbettin, Emre, Emrah, Furkan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Manisaspor: İsmail xx, Sercan xx, Emre Öztürk xx, Dimov xx, Erman xx, Metin xx, Savaş xx, Hakan Turan xx (Nivollo dk. 61 xx), Bakaki xx (Eneramo dk. 69 xx), Ozan xx (Mertan dk. 84 ?), Bahattin xx

Yedekler: Yağızcan, Gökcan, Nuri, Kaan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Sarı kartlar: Mitrovic, Hakan, Nurullah (Mersin İdmanyurdu), Erman, Bahattin (Manisaspor)