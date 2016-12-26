Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Mersin İdman Yurdu’nda yüzler gülüyor

Mersin İdman Yurdu’nda yüzler gülüyor

TFF 1. Lig’in ilk yarısının kapanış haftasında Bandırmaspor’u mağlup eden Mersin ekibinde yüzler gülüyor. Basın Sözcüsü Muharrem Çağatay, ikinci yarıda daha da iyi olacaklarını ifade etti.

Mersin İdman Yurdunda yüzler gülüyor

26 Aralık 2016 17:27

TFF 1. Lig’de mücadele eden Mersin İdman Yurdu, dün evinde Bandırmaspor’u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanışmış oldu. Basın Sözcüsü Muharrem Çağatay, uzun bir aradan sonra galip geldikler için mutlu olduklarını ifade ederek, "Oyuncularımız güzel oyunun, iyi mücadelenin sinyalini geçen haftadan vermişti. Bandırmaspor maçında kaleciden forvete kadar herkes özveriyle mücadele etti ve iyi oyun oynayarak 3 puan aldık" dedi. 6 hafta aradan sonra gelen ilk golün yanı sıra 11 maç sonra alınan galibiyet, takımın bir nebze olsun nefes almasını sağladı. Ligdeki 3. galibiyetini elde eden Mersin İdman Yurdu, sezon başında 3 puanının silinmesi nedeniyle, 9 puanda kaldı. 16 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden güney ekibinde hedef, ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak. Yılbaşı dolayısıyla liglerin devre arasına erken girmesinin ardından izne ayrılan futbolcular, yılbaşından sonra 10 günlük kampa girecek.

"BÜTÜN OYUNCULARIMIZ ÖZVERİYLE MÜCADELE ETTİ"

Bandırmaspor maçı ve takımın son durumuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Mersin İdman Yurdu Basın Sözcüsü Muharrem Çağatay, Bandırmaspor maçında çok etkili bir futbol ortaya koyduklarını ifade ederek, "Aslında oyuncularımız iyi oyunlarını, iyi mücadelelerini geçen hafta Göztepe maçında bize gösterdiler. 60 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen takımımız gerçekten iyi oynadı ve iyi mücadele etti. Orada da şansız bir mağlubiyet yaşadık. O maç bize bu karşılaşma için umut verdi. Oyuncularımız geçen haftaki o etkili oyununu bu hafta da sahaya yansıttılar. Gerçekten 1 numaradan 11 numaraya kadar herkes elinden gelenin en iyisini sahaya yansıttı. İyi mücadele ettik ve iyi oyun oynayarak maçı kazandık. Maçı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle 6 hafta aradan sonra golle buluşmamız, 11 hafta aradan sonra galip gelmemiz bizi ayrıca mutlu etti. Bu galibiyet adeta bize biraz olsun nefes aldırdı" şeklinde konuştu.

"YILBAŞINDAN SONRA TAKIMIMIZ KAMPA GİRECEK"

Devre arası çalışmalarıyla ilgili olarak da Çağatay, "Öncelikle tabii ki transfer tahtasını açmak için çabalıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor. Transfer tahtasının açılması durumunda takımımıza takviyeler olacaktır. Ümit ediyoruz ki tahta açılacaktır. Tabii oyuncularımız bir kaç gün izinli olacaklar. Yılbaşından sonra Antalya’da 10 günlük bir kamp dönemi geçireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla ikinci yarıda daha iyi bir Mersin İdman Yurdu izleyeceğimize inanıyorum. İnşallah alacağımız güzel sonuçlarla da ligde üst sıralara çıkarız" ifadelerini kullandı.

Koray Ünlü

Etiketler: Mersin İdman Yurdu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç