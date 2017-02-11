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Mersin İdmanyurdu 2-2 Boluspor (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Mersin İdmanyurdu, konuk ettiği Boluspor’u 2-2 berabere kaldı.

Mersin İdmanyurdu 2-2 Boluspor (Maç sonucu)

11 Şubat 2017 21:18

MAÇTAN DAKİKALAR

 

2. dakikada Yusuf Emre’nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Jansen’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada Tita’nın kullandığı korner atışında top cezaalanı içinde kafalardan sekerek Bolu kalesine yöneldi. Kaleci Erdi’nin eliyle ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

20. dakikada Gökhan’ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedriel’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdi’de kaldı.

30. dakikada Boluspor’un kazındığı serbest atışı kullanan Jansen’in sert şutunda, kaleci Mihaylov topu son anda kornere çeldi.

41. dakikada Mitrovic’in uzun pasında savunmada Diarra’nın ters kafa vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Pedriel, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 2-1

64. dakikada Nurullah yaptığı bir faul sonrası çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

70. dakikada Hakan Arslan’ın sağdan ceza alanına ortasında Vrede’nin kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

78. dakikada Jansen’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Santos’un vuruşunda top direkten döndü.

85. dakikada Abdulkadir Özdemir’in cezaalanına ortasında topa yükselen Vrede’nin kafa şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

88. dakikada Mersin İdmanyurdu kalesi önünde meydana gelen karanbolde Emrah’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Abdulkadir Özdemir’in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Mersin

Hakemler: Mustafa Öğretmen xx, Muhammet Yumak xx, Murat Ercin Gözütok xx

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Abdulkadir Korkut xx, Enes xx, Gökhan xxx, Mitrovic xxx, Nurullah x, Güven x, Pedriel xx (Mahmut Metin dk. 75 xx), Tita xxx (Hakan Olkan dk. 82 ?), Tolga xx, Sinan x (Emrah dk. 67 xx)

Yedekler: Hasan Daş, Serol, Ahmet Bener, Bekir Can Sönmez

Teknik Direktör: Memduh Özbalta

Boluspor: Erdi x, Fatih xx (Kadir dk. 81 ?), Hakan Arslan xx, Alim xx, Diarra x, Guido xx (Musa dk. 70 x), Abdulkadir Özdemir xx, Yusuf Emre xx (Santos dk. 59 x), Poepon xx, Jansen xxx, Te Vrede xx

Yedekler: Soner, Özgür, Ramazan, Furkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Jansen (dk. 2), Abdulkadir Özmen (dk. 88) (Boluspor), Erdi (dk. 9 k.k.), Pedriel (dk. 41) (Mersin İdmanyurdu)

Kırmızı kart: Nurullah (dk. 64) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Tita, Mitrovic, Gökhan (Mersin İdmanyurdu), Diarra, Abdulkadir Özdemir (Boluspor)

Hüseyin Kar - Koray Ünlü

Etiketler: Boluspor, maç sonucu, Mersin İdmanyurdu


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