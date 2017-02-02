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Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun Kulüp Başkanı Ali Tekin, görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran Tekin, "Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Türkiye'nin en güzide kulüpleri arasında yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte kulübümüzün daha da iyi yerlerde olacağından şüphem yok" dedi.

Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti

02 Şubat 2017 10:32

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu'nda şok istifa haberi geldi. Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Tekin, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Tekin, "28 Eylül 2016'da gururla başladığım Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Geçen bu süreçte şahsıma destek veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Türkiye'nin en güzide kulüpleri arasında yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte kulübümüzün daha da iyi yerlerde olacağından şüphem yoktur. Takımımıza da maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Koray Ünlü
 

Etiketler: ali teki, istifa


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