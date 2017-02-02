TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu'nda şok istifa haberi geldi. Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Tekin, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Tekin, "28 Eylül 2016'da gururla başladığım Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Geçen bu süreçte şahsıma destek veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Türkiye'nin en güzide kulüpleri arasında yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte kulübümüzün daha da iyi yerlerde olacağından şüphem yoktur. Takımımıza da maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koray Ünlü

