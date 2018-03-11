Mersin İdmanyurdu Bölgesel Amatör Lig'e düşüyor

Bir zamanlar Süper Lig'de büyük takımların korkulu rüyası olan Mersin İdmanyurdu, ligin bitmesine 11 hafta kala küme düşmeyi garantilerken, yabancı futbolcuların alacakları nedeniyle devam eden davalardan dolayı daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kulüp Başkanı Hamit İzol, 5-0 mağlup oldukları Tuzlaspor karşılaşması sonrası düzenlediği toplantıda, Mersin İdmanyurdu'nun kurulduğu 1925 yılından bu yana ilk defa bu kadar büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Bazı taraftarların da katıldığı toplantıda, geçmişte de bu takımın zor günler yaşadığını hatırlatan İzol, "Ama hiçbir zaman bu duruma düşmedik, bu kadar dibe vurmadık. Gerçekten hiç bu kadar onurumuzu zedeleyecek duruma gelmemiştik. Tabii biz burada suçlu aramıyoruz. Başarısızlığı bir başkasına yüklemek çok kolay. Bizim buradaki amacımız, takımı düştüğü bu durumdan kurtarmak, bir çıkış yolu bulmak olacaktır" dedi.

Görevde oldukları 4 aylık dönemde Mersin İdmanyurdu'nun borcunun bir tek kuruş artmadığını, aksine düştüğünü söyleyen İzol, futbolcu alacaklarının büyük bölümünün ödendiğini, personel alacaklarının ödendiğini, kurumlara olan bazı borçların ödendiğini ve işlevde hiçbir eksikliğin olmadığını belirtti.

Ancak yaşadıkları en büyük sorunun, yabancı futbolcuların alacakları konusu olduğunu vurgulayan İzol, "Tüm çabalarımıza rağmen bu yabancı futbolcuların alacaklarını makul bir seviyeye düşüremedik. Bu yüzden de puan silme işlemini durduramadık ve transfer tahtasını da açtıramadık. Bunları yapabilmemiz için ise 60 milyon liraya ihtiyaç var. Yerli futbolcu alacakları ile diğer alacakları makul bir seviyeye çektik, ancak yabancı oyuncular 1 tek kuruştan vazgeçmediler. Bu yabancı futbolculara ödememiz gereken para ise 35-36 milyon lira" diye konuştu.

Yabancı futbolculara borçların ödenememesi nedeniyle devam eden davalardan dolayı FIFA Disiplin Kurulu'nun, önümüzdeki sezon için Mersin İdmanyurdu'na puan silme cezasının yanı sıra küme düşme cezası verdiğini aktaran İzol, şöyle devam etti:

"FIFA tarafından iki dosyaya istinaden gönderilen yazıda, önümüzdeki sezon 3 puan silmenin yanında eğer borçlar 1 ay içerisinde ödenmezse bir alt lige düşme cezası veriyor. O bir aylık süreç başlamış durumda. Bu durumda zaten bu sezon 3. lige düşmemiz kesinleşmişti, eğer parayı ödeyemezsek ki, bu pek mümkün görünmüyor, önümüzdeki sezon Mersin İdmanyurdu Bölgesel Amatör Lig'e düşecektir. Bu durumda gelecek yıl şehrimizde BAL'da 4 takım olacak. Bu 4 takımdan biri 3. lige çıkmak mecburiyetinde. Burada herkesin bu 3. lige çıkacak takımın etrafında kenetlenmesi lazım. Böylelikle Mersin İdmanyurdu yeniden küllerinden doğacaktır. Yeniden doğması için mücadele edeceğiz."

Mersin İdmanyurdu'nun isminin değiştirilmesi tartışılıyor

FIFA'dan gelen yazıda BAL'a düşmesine kesin gözüyle bakılan Mersin İdmanyurdu'nun isminin değiştirilmesi yönünde bir fikir doğduğunu dile getiren İzol, "Benim, Mersin İdmanyurdu isminin Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmesine gönlüm razı değil. O nedenle bir isim değişikliği fikri ortaya çıktı. Bu şimdilik bir fikir olarak düşünülüyor. Bu konuyu taraftarlarımızla, halkımızla ve diğer ilgililerle tartışacağız. Tabii Mersin İdmanyurdu ismi yine bizde olacak. O daha sonra farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Aksi taktirde, eğer 'bu borçları ben öderim' diyen birileri varsa gelsinler kulübü onlara devredelim. Mersin İdmanyurdu'nun şu an markasında dahi 300 bin liralık haciz var. Bu neye benziyor, ölünün kefenine haciz koymaya benziyor" ifadelerini kullandı.