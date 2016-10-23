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Mersin İdmanyurdu, evinde boyun eğdi

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor’a 4-1 mağlup oldu.

Mersin İdmanyurdu, evinde boyun eğdi

23 Ekim 2016 15:35

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Balıkesir defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Mitrovic’in ortasında Tolga’nın şutu yandan az farkla auta çıktı.

39. dakikada Ndongala’nın soldan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Oğuz’un sert şutunda kaleci Mihaylov meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

60. dakikada Burak’ın soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekamenga’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

66. dakikada Mehmet’in sağdan ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Burak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mihaylov’dan döndü, dönen topu Bekamenga üstten auta gönderdi.

67. dakikada soldan Burak’ın ortasında ceza sahası içinde buluşan Bakemanga’nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2.

70. dakikada Okan’ın sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kethevoama’nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-3

79. dakikada Mersin İdmanyurdu savunmasının hatalı pasından faydalanarak topla birlikte ceza sahasına sokulan Bakemenga’nın yakın mesafeden sert şutu filelere gitti. 0-4.

81. dakikada Sinan Kaloğlu’nun kafa ile indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Tolga meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

KÜNYE

Stat: Mersin

Hakemler: Süleyman Abay xx, Cemal Bingül xx, Gökmen Olgaç xx

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov x, Abdulkadir xx, Nurullah xx, Mitrovic xx, Gökhan Akkan x (Sinan Kaloğlu dk. 70 x), Emrah xx, Güven x, Tolga xx, Tita xx, Mahmut x, Pedriel x (Ahmet Bener dk. 86 ?)

Yedekler: Hasan Daş, Ahmet Taner, Kudbettin, Emre Can, Furkan Aydemir

Teknik Direktör: Levent Arıkdoğan

Balıkesirspor: Vukovic xx, Ndongala xx (Mehmet dk. 61 xx), Bülent xx, Glumac xxx, Oğuz xx, Eray xx (Oğuzhan dk. 80 x), Okan xx, Burak xxx (Doğa dk. 86 ?), İshak xx, Kethevoama xx, Bekamenga xxx

Yedekler: Atilla, Uğur, Çağatay

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: Bekamenga (dk. 60, 67 ve 79), Kethevoama (dk.70) (Balıkesirspor), Tolga (dk. 81) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Güven, Mahmut (Mersin İdmanyurdu)


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