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Mersin İdmanyurdu Hentbol Takımı, 2. Lige yükseldi

Mersin İdmanyurdu Hentbol Takımı, Eskişehir’de oynanan terfi maçlarında elde ettiği başarılı sonuçların ardından 2. Lige yükseldi.

Mersin İdmanyurdu Hentbol Takımı, 2. Lige yükseldi

15 Ekim 2016 13:35

Sezon başında kurduğu kadro ile 2. Lig hedefi koyan Güney ekibi, sezon sonunda hedefine ulaştı. Önce Kayseri ardından Eskişehir’de terfi maçlarına çıkan Mersin ekibi, maçlarda elde ettiği başarılı sonuçların ardından hedefine ulaştı. Oynadığı 9 maçta bir beraberlik, bir yenilgi, 7 galibiyet alan Mersin İdmanyurdu, bu sonuçlarla 2. Lige yükseldi. En son Şanlıurfa’yı 52-28 yenen Mersin ekibi, son maçında Kastamonu ile berabere kalmasına rağmen bir üst lige çıkmayı başardı. Mersin İdmanyurdu Hentbol Spor Kulübü Başkanı Abdullah Öztürkmen, 2. Lige çıkmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bu yolda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Etiketler: Mersin İdmanyurdu Hentbol Takımı


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