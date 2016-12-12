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Mersin İdmanyurdu, ligin dibine demir attı

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde ağırladığı Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.


12 Aralık 2016 21:23

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, her zaman mücadele etmenin gerekliliğine vurgu yaparak, "Aslında çok şey var, söylemek istemiyorum. Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir şehirde oynamanın verdiği avantajı bazı oyuncu arkadaşlarımız değerlendiremedi, değerlendiremiyorlar. Tabii ki kötü olabilirsin, goller yiyebilirsin ama en azından mücadele etmen gerekiyor. Mücadele etmeyen, boşvermişlik, geleyim antrenmanımı yapıp gideyim, maaşımı alayım gibi oyuncular var. Ben bunları tespit ettim. Akşam da yönetim kurulumuzla konuşacağım. Bunla ilgili gereken tedbirleri alacağız. Kalan 2 maça gerekirse alt yapıdaki oyunculardan çıkarmayı düşünüyoruz. Bunu da yönetimimizle paylaşacağım. Mersin İdmanyurdu’nun formasını hak etmeyen arkadaşlar bizimle bu saatten sonra olmayacak" diye konuştu.

Giresunspor cephesi
Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, önemli bir maç oynadıklarını ifade ederek, “Önemli bir haftaydı. Giresunspor’a geleli birkaç hafta oldu ama benden önce de bir galip gelememe serisi başlamıştı. Son haftalarda da çok önemli müsabakalar oynadık ve iyi maçlar çıkarmamıza rağmen, genellikle puan kaybettik ve içeride beklediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Bu yüzden bu maçın önemi bizim için çok önemliydi. Hem deplasman şansızlığımızı kırmak hem 3 puan hasretine son vermek hem de önümüze daha iyi bakabilmek adına mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Bu galibiyet bize çok şey kazandırdı. Bir kere her şeyden önce oyuncularımızın üzerindeki baskı kalktı. Biz daha iyi takımız, daha iyi oyunlar oynuyoruz ve oynayabiliriz de. Bu yüzden o baskı kalktı ve son kalan 2 maçımızı da en iyi şekilde bitirip, devre arasında yapacağımız çalışmalarla eksiklerimizi tamamlayarak daha iyi bir Giresunspor ile ikinci yarıya başlayacağız diye düşünüyorum” dedi. 

Hüseyin Kar - Koray Ünlü 

Etiketler: Giresunspor, Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Mersin İdmanyurdu, Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek


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