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Mersin İdmanyurdu silinen 3 puanın peşinde

TFF 1. Lig’in son sırasında yer alan Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük koltuğuna Ümit Turmuş’u oturturken, deneyimli teknik adam daha önce silinen 3 puanlarının geri gelebileceğini söyledi.

Mersin İdmanyurdu silinen 3 puanın peşinde

31 Ocak 2017 12:52

Mersin İdmanyurdu Kulübü’nün konuyla ilgili girişimlere başladığını ifade eden Turmuş, "Kurtuluş mücadelesi vereceğiz. 3 puanımız silinmişti. Onun geri alınması için mücadele veriliyor. Geri gelirse bizim için büyük avantaj olacak. Boluspor maçıyla birlikte ligde biz de varız diyebiliriz. Ben oyuncularıma güveniyorum, onlara güvendiğim için görevi kabul ettim. 1. Lig’i çok iyi tanıyorum. En kısa zamanda iyi sonuçlar alarak, Mersin İdmanyurdu’nu orta sıralara yükseltmek istiyoruz" dedi.

Transfer yasağıyla ilgili olarak da bilgi veren Teknik Direktör Ümit Turmuş, "Başkanımız Ali Tekin, ben göreve başlamadan önce futbolcularla toplantı yapmış. ’Transferi açabilirim ama size para veremem’ demiş. Futbolcular da, ’Bizim paramızı ödeyin, biz bu takımı ligde bırakırız’ demiş. Eldeki futbolcuyu memnun etmeden kaynağı dışarı akıtmak akılcı bir politika olmazdı. Kaynaklarımızı iyi kullanarak elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirerek takımı iyi bir noktaya getireceğiz. O Yüzden transferin kapalı olması bir dezavantaj değildir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Etiketler: Ali Tekin, Mersin İdmanyurdu, teknik Direktör Ümit Turmuş


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