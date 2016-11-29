Başkan Yardımcısı Karak, takım Ceo'su Haluk Kulaçoğlu ve Genel Menajer Caner Çuvalcıoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda takımın son durumuyla ilgili bilgiler veren Karak, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

"Eski 2 başkan bazı yöneticilerimizi arayarak, istifaya davet ediyorlar"

Öncelikle yönetimdeki istifalarla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Karak, “Başka istifalar da bekliyoruz. Dik durabilen, durabiliyor, duramayan istifa ediyor. Çünkü çok aranıyorlar. Kulübümüzdeki bazı yöneticiler, bazıları tarafından aranıyor. Bizim yönetime getirdiğimiz 15 kişi var. Tüzük değiştirilerek 15 kişide dışarıdan yönetici alınıp, 30 kişiye çıkmıştı. Dolayısıyla dışarıdan gelen 15 kişiyi kendi yönetimimizde tutamazdık. 30 yapmak zorundaydık ki kendi yönetimimizle yola devam edelim diye. Ama öyle bir şey ki daha önce bu kulüpte başkanlık yapmış olan 2 kişi, 2 başkanımız bazı yöneticilerimizi arayıp, istifaya davet ediyorlar. Şu anda da bizim yönetimimizin bitmesi için büyük savaş veriyorlar” diye konuştu.

"Transfer tahtasını açacağız"

Yönetimdeki bazı kişilerin kendi cebinden para da verdiğini kaydeden Karak, “Ancak bir kişi dışında bütün yöneticilerimizin parası geri ödendi. Biz zaten kimseden hibe para istemedik. Sadece önümüzü görene kadar para istemiştik onları da geri ödedik. Transfer tahtası konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Tahtayı açacağız. Ancak biz her zaman deplasmana gitmeyen, karda kışta yürümeyen, işi bilmeyen bir yönetici olduk, bedava Mersin İdmanyurdu otobüsleriyle deplasmana gidip birbirleriyle kavga yapan, bunlara da biz taraftarız diyen insanlar hep karşımıza çıktı. Böyle taraftarlıkta olmaz böyle yönetim anlayışı da olmaz. Biz buraya geldiysek, konumuz Mersin İdmanyurdu ise yapmamız gereken işleri ne olur bizlere bırakın. Zaten birlikte bir şey yapacaksak bunu söyleriz ve birlikte yaparız. Önümüzde bir enkaz var. Bu tahta açılmasa bu iş yürümeyecek. Herhalde buradaki yöneticiler saf ve akılsız insanlar değil” şeklinde konuştu.

Kulaçoğlu: "Aralık sonuna doğru tahta açılacak"

Takım Takım Ceo’su Haluk Kulaçoğlu ise transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarının 1,5 aydır devam ettiğini belirterek, “Bununla ilgili de büyük bir yol kat ettik. Tahmin ediyorum, Aralık ayının sonuna kadar biz tahtayı açacağız. Çünkü ortada bir tane alacak yok, birçok alacak var. Onlarla görüşmek, anlaşmak uzun bir süreç alıyor. Tahmin ediyorum ki 15-20 gün içerisinde biz tahtayı açacağız. Biz transferlerimizle ilgili de çalışmalara başladık” diye konuştu.

Çuvalcıoğlu: "Mersin İdmanyurdu küme düşmeyecek"

Genel Menajer Caner Çuvalcıoğlu da Mersin İdmanyurdu’nun küme düşmeyeceğinin altını çizerek, “Ben hayatım boyunca hep iddialı oldum ama iddialı konuşmayı sevmem. Bu defa somut dayanaklara dayanarak iddialı konuşuyorum. Bu takım küme düşmeyecek” şeklinde konuştu.

Koray Ünlü