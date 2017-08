Mersin İdmanyurdu'nda Tolga Şahin süresiz kadro dışı bırakıldı

Kulüp Başkanı Mahmut Karak, "92 yıllık bir tarihe sahip olan bu koca çınarı yıpratmaya, üzmeye hiç kimsenin hakkı yoktur ve olamaz da. Bu kulübün tarihini bilmeyen ve kendisini bu büyük kulüpten üstte gören bir zihniyeti asla kabul edemeyiz. İster teknik adam, isterse futbolcu veya her kim olursa olsun" dedi.

Tolga Şahin'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili açıklama yapan Mersin İdmanyurdu Başkanı Mahmut Karak, söz konusu oyuncu hakkında bir süredir hem yazılı hem de görsel basında çeşitli haberler yapıldığını söyledi. Mersin İdmanyurdu'nun genç oyuncuları kazanma, onlara oynama şansı verme ve onlara güven duyma konusunda birçok kulüpten önde olduğunu kaydeden Karak, "2 sezondur takımımızda banko oynayan ve büyük güven duyulan Tolga Şahin, son günlerde gereksiz polemiklerle kamuoyunu boş yere meşgul etmektedir. Ahde vefa, hayatın her alanında geçerliliği olan bir ilkedir. İnsanların kendilerini belli bir konuma getiren kurumlar hakkında konuşurlarken ahde vefa ilkesini göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Ancak oyuncumuzun bu etik kuralları hiçe saydığını görmek bizleri üzmektedir. Kulübümüz, geçen 16 Ağustos’ta 92. kuruluş yıl dönümünü kutlamıştır. 92 yıllık bir tarihe sahip olan bu koca çınarı yıpratmaya, üzmeye hiç kimsenin hakkı yoktur ve olamaz da. Bu kulübün tarihini bilmeyen ve kendisini bu büyük kulüpten üstte gören bir zihniyeti asla kabul edemeyiz. İster teknik adam, isterse futbolcu veya her kim olursa olsun. Ama oyuncumuz tüm bunları unutmuş olacak ki her platformda kendini haklı görme gafletine düşmüştür. Biz büyük bir aileyiz. Burada dile getiremeyeceğimiz birçok konu vardır. Ancak oyuncumuzun bu büyük kulübü, çok zor bir süreçte yüzüstü bırakıp gidebilmek için bazı yanlış hesaplar içine girmekte olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Antrenmanlarda, takımın bir arada olduğu yerlerde ve kampta sürekli diğer genç oyuncuların bu kulübe zarar verici eylemlerde bulunmaları için akıllarını çelme, onları istemedikleri şeyleri yapmaları için tetikleme gibi eylemler içerisine girmiştir" diye konuştu.

"Süresiz kadro dışı bırakılmıştır"

Camianın kendisine yapılan haksızlıkları asla unutmayacağını ve affetmeyeceğini vurgulayan Karak, "Sözleşmeli futbolcumuz Tolga Şahin, zor dönemden geçen bu büyük kulüpten gidebilmek için sözleşmesinin iyileştirilmesi bahanesini öne sürmektedir. Ancak kulübümüz TFF 2. Lig'ine düşmesine rağmen genç oyuncularımızı teşvik etmek amacıyla diğer oyuncularla olduğu gibi Tolga Şahin’le de geçen sezon başında yapılan 2016-2017 sezonu ücretlerinin üzerine bu sezon yüzde 10 artış uygulamıştır. Kulübümüz zaten 2017-2018 sezonu için gerekli artışı geçen sezon başında yapmıştır. Bunu oyuncumuz da inkar etmeyecektir. Diğer bir aydınlığa kavuşması gereken konu, oyuncumuzun dün bazı medya organlarına vermiş olduğu demeçtir. Öncelikle bu demecin bizleri ne kadar üzdüğünü belirtmek isteriz. Oyuncumuz sakatlığıyla ilgili olarak sağlık kuruluşuna kulüp doktorumuzla birlikte gitmesini, 'bana inanmadılar, kulüp doktorunu benimle birlikte hastaneye gönderdiler' şeklinde ifade etmiştir. Ülkemizde bulunan birçok profesyonel futbolcu gibi oyuncumuz da sanırız profesyonelliğin sadece mali konularda geçerli olduğunu zannediyor. Profesyonel kulüplerin yapması gereken rutin bir uygulamayı, 'bana inanmadılar' şeklinde yorumlamak profesyonelliğin doğasına aykırıdır. Bu durum aslında oyuncumuza ne kadar değer ve önem verdiğimizin göstergesi ve aynı zamanda profesyonelliğin gereğidir. Yukarıdaki açıklamalarımız umarım akıllarda kalan soru işaretlerini silmek için yeterlidir. Bu sebeple takımımızın bu süreçte daha fazla zarar görmemesi için oyuncumuz Tolga Şahin, göstermiş olduğu disiplinsiz davranışlarda bulunması ve kulübün izni olmadan basın yoluyla açıklamalar yapmak suretiyle marka değerini düşürücü hareketlerde bulunması sebebiyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar genç oyuncuyu kaybetmemek için gereken her türlü çabayı da gösterdiklerinin altını çizen Karak, "Bu durumu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Oyuncumuza tavsiyemiz bu büyük camiaya layıkıyla hizmet ederek futbol yaşantısına devam etmesini, profesyonelliği yeterince öğrenmesini ve bir daha bu tür hatalar yapmaması tavsiyesinde bulunuyoruz. Amed maçı sonrası da detaylı açıklamayı da paylaşacağız" şeklinde konuştu.