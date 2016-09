TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun olağanüstü genel kurulu, Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapıldı. Divan kurulu üyelerinin belirlenmesinin ardından kulübün faaliyet ve çalışma raporları okunarak ibra edildi. Buna göre kulübün 74 milyon TL borcu olduğu bildirildi. Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde, 552 delegeden kongreye katılan 395 delegenin oyunu alan Ali Tekin, Mersin İdmanyurdu'nun yeni başkanı oldu.

Çalışkan: "İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tablo değişir"

Toplantıda konuşan Mersin İdmanyurdu eski Kulüp Başkanı Hüseyin Çalışkan, göreve geldiklerinde kulübün yaklaşık 86 milyon TL borcu bulunduğunu hatırlatarak, "Şu anki borcumuz 74 milyon TL civarında. Şükürler olsun ki, yönetimimiz döneminde ne kendim ne de yöneticim bu kulübü 5 lira borçlandırmadı. Bağış yaptık, dilendik ama kulübün kasasına 5 lira dahi borç para koydurmadık. Ben hem üzüntülüyüm Mersin İdmanyurdu bir alt lige düştüğü için hem de sevinçliyim bu işi benden daha iyi yapacak olan bir başkan geleceği için. Burada gönül isterdi ki, binlerce üye bu salonu doldursun. Bu şehrin nüfusu 2 milyon civarında. İnsan üzülüyor tabi ki böyle boş salonları görünce. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tablo değişir. Şu anda ligde en ucuz takımı biz kurduk. Çok sayıda genç oyuncumuz sahada kahramanlar gibi mücadele ediyor. Ligde iyi durumdayız. Çok para harcayan bir çok takımdan daha iyi durumdayız. Bugüne kadar bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tekin: "Güneşi görünceye kadar koşacağız"

Mersin İdmanyurdu kulüp başkanlığına seçilen Ali Tekin ise bir Mersinli olarak kendisinin taşın altına elini koyma sorumluluğunda hissettiği için böyle bir göreve talip olduğunu söyledi. Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceğini vurgulayan Tekin, "Burada yapılacak olan tek şey, süreklilik arz edecek olan projeler ortaya koymak olacaktır. Bu takım 10 yıl, 20 yıl hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa bağlı kalmadan kendi ayakları üzerinde duracak, her seçimde en az 5 aday yarışacak şekle gelmelidir. Bir tünele girdiğimizi biliyoruz. Ama bu tünelin içerisinde güneşi görünceye kadar koşacağız. Stratejisi olmayan bir insan, bir şirket, bir grup veya bir hükümet hiçbir yere varamaz. Kurumsallaşmayan bir kurum da bir yere varamaz. Dolayısıyla yeni stratejiler geliştireceğiz ve beraberce Mersin'e sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Ben koşarken arkamdan asılırlarsa bu iş olmaz"

İstenilirse Mersin İdmanyurdu'nun sadece Mersin'in değil, dünyanın takımı haline getirilebileceğini vurgulayan Tekin, "Kurumlarımızla hep istişare içinde olacak, hep diyalog halinde olacağız. Yapılanmamızı yaptıktan ve kulübün önünü açtıktan sonra gerisi kolay. 100 milyon lira para değil. Projemizi hazırlarsak ve istemesini bilirsek başarı arkasından gelecektir. Mersin İdmanyurdu bir çınar. Bu çınarı birlikte büyüteceğiz. Bunun için projelerimiz var. Projelerimizi yapıp hayata geçirebilirsek, bu kulübün ekonomik sorununu çözmeyi taahhüt ediyorum. Projelerimizi mantıkla yaparsak ve bu takımı borsaya açarsak, 50 milyon lirayı buraya getirmeye hazırım. Ama ben koşarken arkamdan asılırlarsa bu iş olmaz. Bu yapılanmadan sonra herkes cep telefonundan Mersin İdmanyurdu'nun bütün harcamalarını görebilecek. Her şey şeffaf olacak. Hesabımız açık olacak. Dolayısıyla ben proje, proje, proje diyorum. Bunlarla ilgili danışmanlık firmaları ile görüştük. Mersin İdmanyurdu'nu borsaya açacağız, takım da kazanacak, herkes kazanacak. Mersin İdmanyurdu'nun adının etiket olarak kullanılmasına da asla izin vermeyeceğiz. Bu takım Türkiye'nin takımı. 91 yıllık çınar. Bu çınarı yeniden yeşertmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Az konuşup, çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kocamaz: "Mersin, maalesef yıllardır sahipsiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yeni Kulüp Başkanı Ali Tekin'i kutlarken, eski Kulüp Başkanı Hüseyin Çalışkan ve yönetimine teşekkür etti.

Çıtanın her zaman yüksek olması gerektiğine işaret eden Kocamaz, "Verilen bu umutların ve ortaya konulan bu hedeflerin gerçeğe dönüştürülmesi elbette çok önemli. Mersin, maalesef yıllardır sahipsiz. Mersinliler Mersin'e sahip çıkmış olsaydı, Mersin İdmanyurdu bu durumda olmazdı. Mersinliler Mersin'e sahip çıkmış olsaydı, Mersin bir büyükşehir olarak büyükşehirler yarışı içinde bu kadar geri kalmazdı. Mersinliler, Mersin'e sahip çıkmış olsaydı, Mersin'in fiziki yapısı böyle olmazdı" şeklinde konuştu.

"Futbol nankör bir olaydır"

Mersin İdmanyurdu'nun, Mersin'in bilinen tek markası olduğuna vurgu yapan Kocamaz, şöyle devam etti:

"Bugün sıkıntıya da girse Mersin İdmanyurdu konuşuluyor, başarı da gösterse Mersin İdmanyurdu konuşuluyor. İşte burada Mersin İdmanyurdu'nu bir ortak payda kabul ederek üzerimize düşeni yaptığımız takdirde, bu salonlar kongre üyelerini almaz. Kongreler yarış içerisinde geçer, her yarış çıtayı biraz daha yükseltir. Bu kadar geçmişe sahip bir kentin, bir takımının halen bir tesisinin olmaması, gerçekten en büyük ayıp. Mersin İdmanyurdu, geçen yıl kötü yönetim neticesinde küme düştü ve bu kadar borçla karşı karşıya. Neden kötü yönetimle bu duruma düştü? Mersinli sahip çıkmaz ise tabiat boşluk bırakmaz, mutlaka burada bir başkana da yönetime de ihtiyaç var. Birisi gelip oraya oturacak ve bu kulübü yönetmeye çalışacak. Futbol çok farklı bir mecra. Bunun içerisinden gelmeyenlerin, bu işi yönetmesi çok zor. Herkes her şeyi konuşur. Futbol nankör bir olaydır. Başardığınız zaman herkes o başarıyı kendisi kazandı zanneder. Ama başarısız olduğunuz zaman yöneticiler ve futbolcular hedef olur ve tribünlerden hakaret yer. Bu maalesef futbolun acı gerçeği. Ama her şeye rağmen futbol, dünyanın bir numaralı ilgi odağı. Onun için bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Bu yıl takımımız TFF 1. Lig'de mücadele ediyor. Ben bunun inşallah fırsata dönüştürüleceğini düşünüyorum. Eğer bu takım 1. Lig'de değil de Süper Lig'de olsaydı, bugün o takımın içerisinde olan pırıl pırıl gençler, o takımın içerisinde yer bulamayacaktı. İnşallah bu gençlerin sayesinde, takımda yer alan Mersinli gençlerin sayısı artacak, aidiyet duygusu oluşacak, mahalle baskısı oluşacak ve bu takım gelecekte daha sağlam temeller üzerine kurulmuş vaziyette daha ileri noktalara taşınabilecek."

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde, Ali Tekin başkanlığındaki 28 kişilik liste Mersin İdmanyurdu'nun yeni yönetimine getirildi.

Hüseyin Kar