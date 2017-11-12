Mersin İdmanyurdu’nda yeni başkan belli oldu

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Mersin İdmanyurdu’nun olağanüstü kongresinde, mevcut başkan Mahmut Karak aday olmazken, daha önce adaylığını açıklayan taraftar grubu liderlerinden Alaattin Bulut da adaylığını geri çekti. Hamit İzol başkanlığında oluşturulan tek liste ile gidilen seçimlerde, 194 üyesi bulunan Mersin İdmanyurdu’nun başkanlığına, kongreye katılan 95 üyenin oyunu alan İzol seçildi.

Kongrede yönetim, denetim ve bilanço raporları okunarak ibra edilirken, kulübün toplam borcunun 90 milyon 311 bin lira olduğu ifade edildi. Kongrede ayrıca, 25 kişilik yönetim kurulu sayısı oy birliği ile 19’a düşürüldü.

"BAŞKA LİSTE ÇIKSAYDI, BEN ADAY OLMAYACAKTIM"

Karak’ın istifa ederek olağanüstü kongre kararı almasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile bu konuyu görüştüklerini söyleyen Hamit İzol ise, bu görüşmenin ardından takımı sahipsiz bırakmamak adına aday olduklarını söyledi. Başkan Kocamaz’ın da kendilerine destek sözü verdiğini vurgulayan İzol, "Başka bir liste olsa idi ben aday olmayacaktım. Gerçekten çok güzel bir liste oluşturduk. Geçmişte de bu kulübe çok emek verdik, büyük bedeller ödedik. Bu kulübün başkanı olmak gerçekten büyük bir şeref. Ancak benim başkanlıkta zerre kadar gözüm yok. Şu an Mersin İdmanyurdu gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Bizim amacımız, takımı bu zor süreçten çıkarmak olacaktır" dedi.

Takımın mevcut borcunun makul bir seviyeye çekilmediği müddetçe ödenmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan İzol, "Biz bu parayı toplayabilecek bir ortam oluşturmaya çalışacağız. Alacaklılarla oturup konuşacağız. Takım şu an 3. lige düşmüş durumda. Önemli olan takımı orada tutabilmek. Takım amatör lige düşerse, bu borçlar zaten ödenmez. O yüzden alacaklılarla da makul bir oranda buluşup, borçları kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.