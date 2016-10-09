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Mersin İdmanyurdu'ndan teknik direktör açıklaması

TFF 1. Lig'de yer alan Mersin İdmanyurdu Kulübü, bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile transfer görüşmesi yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mersin İdmanyurdundan teknik direktör açıklaması

09 Ekim 2016 11:25

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile transfer görüşmesinin yapıldığına dair paylaşımların yer aldığı, ancak bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İddia edildiği gibi kulüp başkanı Ali Tekin ile Teknik Direktör Mehmet Altıparmak arasında transfer görüşmesinin gerçekleşmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp Başkanımız Ali Tekin ile teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın eskiden gelen arkadaşlıklarının vermiş olduğu bir sohbet ortamında sadece arkadaşça konuşmalar gerçekleşmiştir. Başkanımız kesinlikle Altıparmak ile transfer görüşmesi yapmamış ve teknik direktörlük konusunda teklifte bulunmamıştır. Bizler Levent Arıkdoğan hocamıza sonsuz şekilde güveniyor, başarılı olacağına canı gönülden inanıyor ve yanında bulunduğumuzu belirtmek istiyoruz." 

Etiketler: Mersin İdmanyurdu


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