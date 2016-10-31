Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Aylık Göstergeler Ağustos Bülteni’nde yer alan veriler, Mersin Limanı’ndaki yük trafiğinde 2016’nın ilk 8 ayında sınırlı da olsa bir artış olduğunu ortaya koydu. İHA muhabirinin bültenden derlediği verilere göre, liman başkanlıkları bazındaki istatistikler değerlendirildiğinde, Mersin Liman Başkanlığı bazında 2015’in ilk 8 aylık döneminde azalan yük trafiğinde, bu yılın aynı döneminde yüzde 2’lik sınırlı bir artış gerçekleşti. Yük trafiğinde, geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde yükleme tonajı önceki yıla göre önemli bir değişim olmayarak 8,1 milyon ton olurken, boşaltma tonajı ise yüzde 3 artarak 12,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşerek, 20 milyon 388 bin tondan 20 milyon 518 bin tona yükseldi. Mersin Liman Başkanlığı, bu rakamlarla 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde elleçlenen yük miktarı ile Türkiye genelindeki liman başkanlıkları içerisinde 6. sırada yer aldı.

Mersin Limanı’nda yükleme tonajı Ağustos’ta yüzde 8 arttı

Öte yandan, Mersin Limanı’ndaki yük trafiği aylar itibariyle incelendiğinde, Ocak ayındaki azalışın ardından, Şubat-Mayıs döneminde gözlenen artış eğilimi, Haziran ayında yön değiştirirken, Temmuz ayındaki artış ise Ağustos ayında yerini azalışa bıraktı. Limanda yük trafiği genel itibariyle Ocak, Mart ve Temmuz ayları haricinde geçen yılın üzerinde gerçekleşti. 2016 yılı Ağustos ayında yük trafiğinde yükleme tonajı geçen yıla göre yüzde 8 artarak 1 milyon 85 bin 64 tona, boşaltma tonajı yüzde 9 artarak 1 milyon 432 bin 857 tona yükselerek, toplam yüzde 8’lik artışla 2 milyon 517 bin 921 ton seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos’ta ihraç edilen yük miktarı yüzde 7, ithal edilen yük miktarı yüzde 9 arttı

Mersin Liman Başkanlığı bazında ihraç edilen yük miktarında ise geçen yılın 8 aylık döneminde gözlenen sınırlı azalış, 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde de devam etti. Limandan ihraç edilen yük miktarı 2015 Ocak-Ağustos döneminde 7 milyon 904 bin ton olarak gerçekleşirken, 2016’nın aynı döneminde yüzde 1 oranında azalarak 7 milyon 788 bin tona düştü. Limandan ihraç edilen yük miktarı ilk 8 ayda azalmasına karşın, 2016 yılı Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı.

Mersin Limanı’ndan ithal edilen yük miktarında ise 2015’in ilk 8 ayında gözlenen azalış, bu yılın aynı döneminde yerini artışa bıraktı. Geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde ithal edilen yük miktarı 11 milyon 774 bin ton olurken, 2016’nın aynı döneminde yüzde 1’lik artışla 11 milyon 942 bin tona yükseldi. İthal edilen yük miktarı aylık bazda incelendiğinde de 2016 Ağustos’ta ithalat hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı.

Öte yandan, Mersin Liman Başkanlığı bazında 2016 yılı ilk 8 aylık döneminde transit taşımacılık yüklerinde geçen yıla göre yüzde 24 azalış, dahili taşımacılıkta ise yüzde 45 artış kaydedildi. 2016 yılı Ağustos ayında ise transit taşımacılık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 azalırken, dahili yük taşımacılığında yüzde 7 artış oldu.

Elleçlenen konteyner miktarı 8 ayda yüzde 1 azaldı

Mersin Limanı’nda elleçlenen konteyner miktarı 2016 Ocak-Ağustos döneminde, geçen yıla göre yüzde 1’lik sınırlı azalışla 913 bin 952 TEU, 2016 yılı Ağustos ayında ise 2015 Ağustos ayına göre yüzde 2’lik artışla 115 bin 160 TEU olarak gerçekleşti. Mersin Limanı, 2015 yılı ilk 8 aylık döneminde elleçlenen konteyner miktarına göre, Türkiye’deki konteyner limanları içerisinde 2. sıradaki yerini, 2016 yılında da korudu.

Mersin Limanı’na gelen gemi sayısı yüzde 2 azaldı

Belirtilen dönemde Mersin liman tesislerine operasyon için gelen gemi sayısı da yüzde 2 azalarak 2 bin 707 adet oldu. Söz konusu dönemde Türkiye genelinde liman başkanlıkları bazında limanlara uğrayan gemi sayısına göre Mersin 4. sırada yer aldı.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Mersin’de taşıma hattına göre toplam ro-ro gemisi sayısı geçen yıla göre yüzde 4; ro-ro gemisi ile taşınan toplam yolcu sayısı yüzde 35 azalırken, ro-ro gemisi ile taşınan toplam araç sayısı ise yüzde 2 arttı.

2016 yılında Mersin’de taşıma hatlarına göre ro-ro istatistikleri aylık bazda incelendiğinde, gemi sayısının Ocak, Nisan ve Haziran ayları; ro-ro gemisi ile taşınan araç sayısının Ocak, Nisan, Mayıs ve Temmuz ayları haricinde artış eğiliminde olduğu gözlendi. Ro-ro gemisi ile taşınan toplam yolcu sayısının ise Ocak-Nisan döneminde azalış, Mayıs-Ağustos döneminde ise artış eğiliminde olduğu görüldü.

Kıymet Gökçe



