Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçak içki ve sigaraya yönelik operasyonlar düzenledi. 10 günde 22 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, değişik markalarda 10 bin 516 paket kaçak sigara, 902 şişe sahte olduğu değerlendirilen içki, değişik markalara ait 359 şişe içki şişesi, bin 817 muhtelif içki markalarına ait bilyeli şişe kapağı, 322,5 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol sıvısı, 1 adet yeşil renkli elektrikli, sıcak hava tabancası, 3 adet 2 metrelik yeşil renkli hortum, 53 adet 30 litrelik boş beyaz bidon, 15 adet 20 litrelik plastik bidon, 50 adet boş 5 litrelik pet su bidonları, bin 500 adet içki şişelerine yapıştırılan çıkartmalar, 1 adet rulo şeklinde üzerinde çıkartma, 1 adet alkol derecesini ölçen plastik alkol ölçer, 1 adet 3110166978 vergi kimlik numaralı, A.D. ismi yazılı vergi kimlik kartı, 1 adet GT, bir adet cep telefonu, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 15 adet kartuş, 1 adet tabanca ve tabancaya takılı halde boş şarjör ele geçirdi.

Ekipler olaylarla ilgili olarak 24 kişiyi gözaltına alırken, 3 firari şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.