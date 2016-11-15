Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretimi yapan ve kaçak içki satışı yapan şahısların, suç ve suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Tarsus ilçesinde M.K. isimli şahsa ait ikamette Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda yaptığı aramada, değişik markalarda 777 şişe sahte içki, 570 adet boş içki şişesi, 2 bin 524 adet sahte içki marka etiketi, bin 50 adet değişik markalara ait şişe kapağı, 3 bin 888 adet sahte bandrol, 48 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 5 adet beyaz renkli plastik bidon, 150 adet plastik kelepçe, 4 adet koli bandı ile 1 adet ısıtmalı kapak ambalajlama makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. isimli şahsın aranmasına devam ediliyor.

Ekiplerin, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir depoda ve arabada yaptığı aramada ise değişik markalarda 728 adet sahne içki ele geçirildi. Olayla ilgili Z.C., M.A.K ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Z.C. tutuklanırken, M.A.K. ve M.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.