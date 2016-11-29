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Mersin polisinden sahte içki operasyonu

Mersin ve Adana'da sahte içki imal eden ve piyasaya süren şahıslara yönelik 2 aylık planlı çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 şüpheli yakalanırken, çok miktarda sahte içki ve imalathanesi ele geçirildi.

Mersin polisinden sahte içki operasyonu

29 Kasım 2016 11:02

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin ve Adana'da kurdukları sahte içki imalathanelerinde, insan sağlığını hiçe sayarak sahte içki üretimi yapan ve ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürdükleri tespit edilen şahısların suç ve suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

2 aylık planlı çalışmanın arından düzenlenen operasyonlarda, 31 şüpheliden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 5 adet sahte içki üretimi yapılan imalathane, 4 adet sahte içki deposu, 6 bin 150 adet sahte içki, 2 bin litre sahte içki üretiminde kullanılan alkol, 88 bin 550 adet boş içki şişesi, 3 bin 500 adet içki şişesi kapağı, 3 bin 500 adet içki şişesi etiketi ile çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan düzenek, boş bidon ve alkolmetre ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol, 6'sı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Firari 3 zanlının yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Etiketler: Mersin Emniyet Müdürlüğü, sahte içki operasyonu


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