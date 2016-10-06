Önce Atayurt Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehidin cenazesi, daha sonra Hoca Ahmed Yesevi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulup Olukbaşı mezarlığına defnedildi. Şehidin babası Hüseyin, annesi Elif ve kız kardeşleri Hale ile Jale güçlükle ayakta durabildi.

Düzenlenen törene; Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Rai'nin doğusunda yer alan ÖSO kontrolündeki Ziyara meskun mahalline DAEŞ tarafından yapılan sızma girişimi sonucu, bölgede bulunan TSK ile teröristler arasındaki çatışmada Uzman Onbaşı Ali Gölge şehit olmuş, 3 asker de hafif yaralanmıştı.

Murat Şengi