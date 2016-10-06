Diğer
Kategoriler

Mersin şehidini son yolculuğuna uğurladı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ile DAEŞ'li teröristler arasında yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Ali Gölge'nin cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

Mersin şehidini son yolculuğuna uğurladı

06 Ekim 2016 14:41

Önce Atayurt Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehidin cenazesi, daha sonra Hoca Ahmed Yesevi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulup Olukbaşı mezarlığına defnedildi. Şehidin babası Hüseyin, annesi Elif ve kız kardeşleri Hale ile Jale güçlükle ayakta durabildi.

Düzenlenen törene; Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Rai'nin doğusunda yer alan ÖSO kontrolündeki Ziyara meskun mahalline DAEŞ tarafından yapılan sızma girişimi sonucu, bölgede bulunan TSK ile teröristler arasındaki çatışmada Uzman Onbaşı Ali Gölge şehit olmuş, 3 asker de hafif yaralanmıştı.  

Murat Şengi

Etiketler: DAEŞ, Fırat Kalkanı Harekatı, tsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!