Mersin Serbest Bölgesi’nin mevcut 1., 2. ve 3. kısımlarının tamamının dolması nedeniyle uzun bir süreden bu yana yapılan yeni yatırım alanları oluşturulması çalışmaları, Ekim ayındaki Meclis kararıyla yeni bir aşamaya geldi. Yıllardır yılan hikayesine dönen genişleme alanı taleplerini gerçekleştiremeyen ve Serbest Bölgeye gelmek isteyen yatırımcıları, yer yokluğu nedeniyle geri çevirmek zorunda kalan Mersin, bölgenin doğusundaki alanın 1/100.000’lik plana işaretlenmesiyle önemli bir fırsatı yakaladı. MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, kararın hem Mersin hem Türkiye ekonomisi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

“İlimizin istihdama ve yatırıma ihtiyacı var”

Mum, Mersin Serbest Bölgesi genişleme alanı ile ilgili son gelişmeleri İHA muhabirine değerlendirdi. Mersin Serbest Bölgesi’nin genişletilebilmesi için mevcut alana sınır komşusu bir bölgenin zorunlu olduğunu dile getiren Mum, bu anlamda tek yerin de bölgenin doğusunda bulunan 334 dönümlük alan olduğunu belirtti. Mum, “Bu alan üzerinde değişik kuruluşların proje uygulama taleplerinin bulunmasına rağmen yapmış olduğumuz talepler ve Mersin Serbest Bölgesi’nin il ekonomisine katkıları dikkate alınarak, Ekim 2016 içerisinde yapılan toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 1/100.000 ölçekli plan üzerinde bu alanın Mersin Serbest Bölgesi genişleme alanı olarak işlenmesi kabul edilmiştir” diye konuştu.

Genişleme alanı üzerinde uzun süredir çalıştıklarını anımsatan Mum, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu yönde karar vermesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, “Çünkü onlar da gördüler ki, ilimizin yatırıma ihtiyacı var, istihdama ihtiyacı var. Biz önceki yıllarda bu arazinin sahibi şirketle yaptığımız görüşmelerde olumlu yaklaşımlar almıştık. Fakat son dönemde onların düşüncelerinde değişiklik oldu. Şu anda eğer kendi düşüncelerinde farklılık oluşmazsa buranın serbest bölge yönünde değerlendirilmesi konusunda muhtemelen kamulaştırma gündeme gelecek” ifadelerini kullandı.

“Acele kamulaştırma gündeme gelecek”

TBMM’ye verilen “3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” içerisinde serbest bölgelerin ihtiyacı olan alanların Bakanlar Kurulu kararı ile acele kamulaştırılması maddesinin yer aldığına işaret eden Mum, “Tahmin ediyorum bundan sonraki aşama o olacak. Bu yasa kabul edildikten sonra bu arazinin acele kamulaştırma yöntemiyle kamulaştırılıp yeni yatırımcılara tahsisi şeklinde bir konu gündeme gelecektir. Bu çerçevede mevcut alanın kamulaştırılması ve mümkün olan en kısa sürede serbest bölge sınırları içerisine alınması sayesinde yeni yatırım taleplerinin karşılanması söz konusu olacak” şeklinde konuştu.

“Alan 2 bin kişilik ilave istihdam ile yıllık ortalama 1 milyar dolarlık da ilave ticaret hacmi sağlayacak”

“Yatırım beklemez” diyen Mum, Mersin Serbest Bölgesi tamamen dolu olduğu için önceki yıllarda gelen yatırımcıların kendilerine fizibil olabilecek farklı bölgelerde, farklı ülkelerde yeni yatırım alanları bulduklarına dikkat çekti. Ancak Mersin’e mutlaka yatırımcı geleceğinin altını çizen Mum, şöyle devam etti:

“Bizim tahminimiz, buranın tahsise açılmasından sonra 6 ay içerisinde doluluk kazanacağıdır. Mersin’in ve Mersin Serbest Bölgesi’nin coğrafi konumunun önemi, liman bağlantısının olması sebebiyle burası için de önemli yatırımların geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tahmin ediyorum kabulü sonrasında da bir yıla kalmadan tüm alanlar tahsis edilmiş olacaktır.”

Genişleme alanının ne kadar sürede açılacağının söz konusu alanın sahibi firmanın yaklaşımına bağlı olduğunu da kaydeden Mum, şunları söyledi: “Eğer firma, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararından sonra olumlu yaklaşım gösterirse son derece kısa bir süre var. Ama kamulaştırma hükmü kullanılırsa kamulaştırma biraz daha uzun bir süreç. O sebeple oradaki konuda süre verme çok afaki kalacak. Tahmin ediyorum bir yıl içerisindeki bir süreyi optimal olarak düşünebiliriz. Genişleme alanın 2 bin kişilik ilave istihdam ve yıllık ortalama 1 milyar dolarlık da ilave ticaret hacmi sağlaması söz konusu olacak.”

Genişleme alanının da yeterli olmayacağını söyleyen Mum, “Çünkü bizim düşüncemize göre, en fazla bir yıl içerisinde dolacağı için yeniden yatırım alanına ihtiyaç olacaktır. Ancak, şu andaki fiziki şartlar maalesef farklı bir alternatif genişleme alanını ortaya koymuyor. Bundan sonrası için de yok gibi görünüyor. Bu kapasiteyle gideceğiz gözüküyor” dedi.

Kıymet Gökçe