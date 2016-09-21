Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Göstergeler Temmuz Bülteni’nde yer alan veriler, Mersin Serbest Bölgesi’nde 2016’nın başından bu yana devam eden kan kaybının Temmuz ayında da devam ettiğini ortaya koydu. İHA muhabirinin bültenden derlediği verilere göre, Mersin Serbest Bölgesi’nde ticaret hacmi işlenmiş petrol ürünleri dahil incelendiğinde, 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde, geçen yıla göre yüzde 20 azaldı. 2015’in aynı döneminde 2 milyar 133 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşılan bölgede, bu yılın ilk 7 ayındaki ticaret hacmi 1 milyar 702 milyon dolarda kaldı. Bu gerilemede, meyveler, demir-çelik sanayi mamulleri ile işlenmiş petrol ürünleri etkili oldu.

Sadece Temmuz ayındaki kayıp yüzde 31’e ulaştı

Bölgedeki ticaret hacmi aylık bazda değerlendirildiğinde, ticaret hacmi Temmuz 2016’da da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31’lik azalışla 185 milyon dolara geriledi. Temmuz 2016’da ticaret hacminin geçen yılın altında kalmasında işlenmiş petrol ürünleri, meyveler ve kimya sanayi mamullerinin payı olurken, aylık bazda bölgedeki ticaret hacmindeki gelişmeler incelendiğinde, Şubat, Mart ve Mayıs ayları haricinde azalış eğiliminde olduğu gözlendi.

İşlenmiş petrol ürünleri hariç yaşanan kayıp yüzde 19

Öte yandan, bölgedeki ticaret hacmi işlenmiş petrol ürünleri hariç olarak değerlendirildiğinde de gerilemenin yüzde 20’ler civarında olduğu gözlendi. Buna göre, 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde, Mersin Serbest Bölgesi’ndeki ticaret hacmi, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 1 milyar 954 milyon doların altında kalarak, yüzde 19’luk azalışla 1 milyar 579 dolara geriledi. Söz konusu dönemde bölgenin ticaret hacmindeki kaybı ise yaklaşık 375 milyon dolar oldu.

2016 yılı Temmuz ayında ise 2015 Temmuz ayına göre, ticaret hacmi aylık bazda yüzde 23 azalarak 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemler için ticaret hacmindeki gelişmeler sektörel bazda incelendiğinde, yılın 7 aylık dönemindeki düşüte meyveler, demir çelik sanayi mamulleri ile gıda sanayi ürünleri; Temmuz 2016’da ise meyveler, kimya sanayi mamulleri ile gıda sanayi mamulleri etkili olan sektörler olarak öne çıktı.

2016 Ocak-Temmuz döneminde bölgedeki ticaret hacmi Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika ülkelerinde azalırken, Türkiye’de ise artış olduğu görüldü.

Temmuz’da istihdam yüzde 7 azaldı

Mersin Serbest Bölgesi'nde, 2016 yılının Temmuz ayı sonu itibariyle toplam 8 bin 152 kişi istihdam edilirken, 2015 yılı aynı dönemine göre bölgedeki istihdam da yüzde 7 azaldı. Öte yandan, 323’ü yerli, 97'si yabancı ve 36’sı yerli-yabancı ortaklığı olmak üzere toplam 456 firma faaliyette bulunduğu bölgede, faaliyette bulunan firma sayısında, geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 6,3 artış oldu. Yatırım harcamalarının dağılımına bakıldığında; yüzde 79’unun Türkiye'den bölgeye, yüzde 21'inin ise yurt dışından bölgeye yapıldığı gözlendi.

Kıymet Gökçe