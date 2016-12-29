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Mersin Valiliği: 'Şu ana kadar bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu'

Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle şu ana kadar bir kadın ve bir erkek cesedi bulunduğunu ve ölüm nedenlerinin araştırıldığını açıkladı.

Mersin Valiliği: Şu ana kadar bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu

29 Aralık 2016 16:50

Mersin Valiliği, Mersin’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece sabaha kadar giderek etkisini artıran şiddetli yağmurda meydana gelen olumsuzlukları yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Valilik açıklamasında, dün akşam başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar şiddetini arttırarak devam eden aşırı yağış nedeniyle Mersin merkezinde ve ilçelerinde bulunan ana ve tali yolların büyük bölümünün, kavşaklarda su birikmesinden dolayı kapandığı ve birçok binanın da su baskınına uğradığı belirtildi.

“Şu ana kadar bir kadın ve bir erkek cesedi bulunmuş olup, İl Emniyet Müdürlüğü ölüm nedenlerini araştırmaktadır” denilen açıklamada, yaklaşık 10 saat boyunca metrekarede 147 kg yağış miktarı ölçülürken, Çarşamba saat 18.20’den Perşembe saat 13.06’ya kadar 155,8 kg yağmur yağdığı ifade edildi. Açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde (İAADYM) Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ Bölge Müdürlüğü ve 67. Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, BTK Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Telekom Müdürlüğü temsilcileri ile Kriz Masası oluşturulduğu kaydedildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Bu süreçte, 112 Acil Çağrı Merkezine bini aşkın sayıda çağrı ulaşmış olup, çağrılar alınmaya devam etmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilere göre ise 310 su baskını vakasına, 244 mahsur kalma vakasına, 31 kaza vakasına müdahale edilmiştir. DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince 418 iş makinesi, bin 229 personel ve 60 motopompun yanı sıra Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nden gelen takviye ekipler tüm imkan ve kabiliyetleri ile su baskınları ile mücadele etmektedirler. Ayrıca, il genelinde iletişimle ilgili aksamalar yaşanmakta olup, İl Telekom Müdürlüğü ve ilgili telekomünikasyon kuruluşları gerekli çalışmaları yapmaktadır.” 

Etiketler: mersin valiliği, sel


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