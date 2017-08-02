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Mersin ve Adana için sağanak yağış uyarısı

Mersin ve Adana'nın yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Mersin ve Adana için sağanak yağış uyarısı

02 Ağustos 2017 15:36

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde etkisini sürdürürken, yarından itibaren sağanak yağışların etkisine girecek. Yarın öğle saatlerinde başlayıp cumartesi gününe kadar sürecek olan yağışlar, Adana’nın ve Mersin’in iç kesimlerinde Mut, Gülnar, Çamlıyayla, Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı’nın yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, kısa sürede metrekareye 10-40 kilogram mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olarak devam edecek.

Beklenilen gök gürültülü sağanak yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi. 

Etiketler: adana, mersin, sağanak yağmur


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