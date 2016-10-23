Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nden Akdeniz’e doğru yol alan “Işık” isimli özel bir tekne ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik ekipleri, Aynalı Göl Mağarası'nın bulunduğu Sancak Burnu'nda bir grubun tekneye alındığını tespit etti.

Ekiplerce tekneye bir operasyon gerçekleştirildi. Sancak Burnu'na yaklaşık 6 mil mesafedeki tekneye yapılan operasyonda Suriye uyruklu 81’i yetişkin 20’si çocuk 101 kişi yakalandı.

101 kişi Bozyazı Limanı'nda konuşlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada bir süre dinlenen Suriyeliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Aydıncık'tan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Suriyeli grubun, yasa dışı yollardan Kıbrıs adasına gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Ali Tandoğan

MERSİN