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Mersin'de 172 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen iki ayrı operasyonda 172 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Mersinde 172 kilo esrar ele geçirildi

06 Aralık 2016 11:41
Mersin'de 172 kilo esrar ele geçirildi - Tıkla İzle

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik Narkotim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Akdeniz ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Narkotik detektör köpeği vasıtasıyla evde yapılan aramada 47 ayrı poşet içerisinde 163 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotim ekiplerinin düzenlediği bir başka operasyonda ise 8 kilo 600 gram esrar ile birlikte bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan her 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 


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