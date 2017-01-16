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Mersin'de 191 kilogram esrar ele geçirdi

Mersin’da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 191 kilo 640 gram esrar ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi de tutuklandı.

Mersinde 191 kilogram esrar ele geçirdi

16 Ocak 2017 12:28

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu illerinden Mersin’e uyuşturucu madde getirerek satan ve gençleri zehirleyen şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 Ocak’tan bugüne kadar düzenlediği 3 ayrı operasyonda 191 kilo 640 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçak sigara satışı yapan, merdiven altı içki imal eden ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerin, 9 Ocak’tan bugüne kadar yaptığı 4 ayrı operasyonda 9 bin 799 paket kaçak sigara ile 92 şişe sahte içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişiden 5’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir kişi ise adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, esrar


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