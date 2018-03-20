Mersin'de 192 kaçak göçmen yakalandı

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, Erdemli ilçesi açıklarında şüphe üzerine durdurulan bir teknede yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 30'u kadın, 63'ü çocuk toplam 165 mülteci yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nde jandarma ekipleriyle birlikte devam eden çalışmada, bir kamyonet içerisinde 11'i kadın, 2'si çocuk toplam 27 Suriyeli mülteci daha yakalandı.

Olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.