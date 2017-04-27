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Mersin'de 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin polisi, bir araçta yaptığı aramada değişik markalarda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersinde 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

27 Nisan 2017 14:25

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde kaçak sigara satan şahıs ve şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler son olarak, Doğu illerinden getirilen kaçak sigaraların Erdemli ve Silifke ilçelerine sevk edileceğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Çeşmeli Otoban çıkışında uygulama noktası oluşturdu. Burada şüpheli araçları tek tek arayan ekipler, bir ticari araçta değişik markalarda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi göz altına alındı.

Bugün emniyetteki ifadeleri tamamlanan 2 kişi, 5607 sayılı 'Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.
 

Etiketler: kaçak sigara, mersin, sigara


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