Mersin'de 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde kaçak sigara satan şahıs ve şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler son olarak, Doğu illerinden getirilen kaçak sigaraların Erdemli ve Silifke ilçelerine sevk edileceğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Çeşmeli Otoban çıkışında uygulama noktası oluşturdu. Burada şüpheli araçları tek tek arayan ekipler, bir ticari araçta değişik markalarda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi göz altına alındı.

Bugün emniyetteki ifadeleri tamamlanan 2 kişi, 5607 sayılı 'Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.

