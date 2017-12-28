Diğer
Kategoriler

Mersin'de 97 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de 3 ayrı işyerinde yapılan kontrollerde 97 bin 600 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Mersinde 97 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

28 Aralık 2017 11:08

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Evci Mahallesi'nde soğuk hava deposu sahasında faaliyet gösteren bir şirkete ait tanklarda arama yaptı. İrili ufaklı yer üstü tabir edilen çok sayıda tankta yapılan aramada 80 bin 600 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şirket sahibi S.Ö. ile akaryakıtın sahibi F.E., adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
Ekiplerin Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir başka adrese düzenlediği operasyonda ise 14 bin litre gümrük kaçağı motorin ile akaryakıt satışında kullanılan pompa ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, cumhuriyet savcılığının talimatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. KOM Şube ekiplerinin Huzurkent Mahallesi'nde gerçekleştirdiği bir diğer çalışmada, petrol ürünleri satışı yapan iş yerinde, E.B. adlı şahsa ait 3 bin litre solvent ile yağ karışımından elde edilen akaryakıt ele geçirildi. İş yerinde çalışan R.A. isimli şahsın 'Vergi Usul Kanu'na muhalefet suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alınırken, akaryakıtın sahibi olan E.B.'nin arandığı bildirildi. 

Etiketler: kaçak akaryakıt, mersin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç