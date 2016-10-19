Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazılı talimatı gereği, bulvar, cadde, sokak ve benzeri kamuya açık alanlarda düğün, kına gecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin yapılması yasaklandı.

Açıklamada, kapalı mekanlar ile yasal engel olmayan açık alanlarda yapılacak etkinlikler için ise kaymakamlığa en az 24 saat öncesinden yazılı bildirimde bulunulması gerektiği belirtildi. Otogar gibi kalabalık alanlarda da güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı vurgulandı.

Karara uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereği cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.