Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Mersin'de açık alanlarda düğün yasaklandı

Mersin'de açık alanlarda düğün yasaklandı

Mersin'de açık alanda düğün, kına, sünnet ve benzeri organizasyonların yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Mersinde açık alanlarda düğün yasaklandı

19 Ekim 2016 10:50

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazılı talimatı gereği, bulvar, cadde, sokak ve benzeri kamuya açık alanlarda düğün, kına gecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin yapılması yasaklandı.

Açıklamada, kapalı mekanlar ile yasal engel olmayan açık alanlarda yapılacak etkinlikler için ise kaymakamlığa en az 24 saat öncesinden yazılı bildirimde bulunulması gerektiği belirtildi. Otogar gibi kalabalık alanlarda da güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı vurgulandı.

Karara uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereği cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!