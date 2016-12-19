Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Mersin'de alacak verecek tartışması ölümle bitti

Mersin'de alacak verecek tartışması ölümle bitti

Mersin'de iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, cinayetle son buldu.


19 Aralık 2016 12:53

Merkez Akdeniz ilçesi Sarıibrahimli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, İskender Subaşı (34), borç para verdiği arkadaşı İbrahim Halil S.'den (26) alacağını istedi. İki arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce İbrahim Halil S., üzerinde taşıdığı tabanca ile İskender Subaşı'ya 6 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Subaşı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Subaşı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı İbrahim Halil S. ise kısa süre sonra Mezitli ilçesindeki evinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç