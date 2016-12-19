Merkez Akdeniz ilçesi Sarıibrahimli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, İskender Subaşı (34), borç para verdiği arkadaşı İbrahim Halil S.'den (26) alacağını istedi. İki arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce İbrahim Halil S., üzerinde taşıdığı tabanca ile İskender Subaşı'ya 6 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Subaşı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Subaşı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı İbrahim Halil S. ise kısa süre sonra Mezitli ilçesindeki evinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.