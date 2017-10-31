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Mersin'de altın dolandırıcılığı operasyonu

Mersin'de sahte altınları değerinin çok altında gerçek altınmış gibi piyasaya sürdükleri belirlenen Suriye uyruklu 9 kişi, bin 213 adet sahte sikke altın ile birlikte yakalandı.

Mersinde altın dolandırıcılığı operasyonu

31 Ekim 2017 15:14

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların şikayetini değerlendiren Yenişehir İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte altın sürdükleri belirlenen Suriye uyruklu şahıslara yönelik çalışma başlattı. Şüphelileri tespit ederek takibe alan polis, zanlıların ev ve adreslerine düzenlediği operasyonda, bin 213 adet sahte altın sikke ile birlikte 6 bin 170 TL ve 17 bin 200 dolar para ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 Suriyeli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, zanlıların, iki şahıstan 55 bin dolar ve 30 bin euro para dolandırdıkları belirtildi. 

Etiketler: altın dolandırıcılığı operasyonu, mersin

 

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