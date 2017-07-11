Mersin'de anneler ve engelliler için anlamlı hizmet

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park’a yerleştirilen ve engellilerin kullanımına uygun tuvaletler ile birlikte Mersin’i engelsiz bir kent yapma adına önemli bir hizmete daha imza attı. Park içerisine yerleştirdiği emzirme odalarıyla da parka gelen anneler rahatça çocuklarını emzirerek altlarını değiştirebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, kent halkının yoğun olarak kullandığı Kültür Parkı’nda, 4 farklı alanda bebek bakım ve emzirme odası oluşturarak, vatandaşların kullanımına açtı. Hizmete açılan ve 7 gün 24 saat kullanımda olan bebek bakım ve emzirme odası, annelere büyük kolaylık sağlıyor. Engelli vatandaşlar açısından oldukça kullanışlı olan tuvaletlerde ise rampa ve engelli yolu bulunuyor. Odaların içerisinde bulunan lavabo, klozet ve bebek bakım masası sayesinde anneler, rahat bir şekilde çocuklarını emzirerek, altlarını değiştiriyor. Yapılan bu hizmetten oldukça memnun kaldıklarını belirten anneler, ince düşünülmüş bu hizmet için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.



Ayrıca belediye, yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan sıcakları da göz önünde bulundurarak sorumluluk alanı içerisinde bulunan parklara çeşme monte etmeye başladı. Ramazan ayı öncesinde başlayan çalışmalar kapsamında Atatürk Parkı içerisine monte edilen 11 adet çeşmeye ek olarak Kültür Park içerisine de çeşmeler monte ediliyor. Kültür Park içerisinde devam eden çalışmalar tamamlandığında 39 adet çeşme Mersin halkının hizmetine sunulmuş olacak.