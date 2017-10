Mersin'de araçlar ve evler sular altında kaldı

Silifke’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurda meydana gelen yoğun su birikintisi Saray Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşların evini sular altında bıraktı. Zemin katta bulunan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bazı araçlar da sular altında kaldı. Saray Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin zemin katı da sel sularına teslim oldu.

Her yıl mazgalların tıkanması ile birlikte sel sularına maruz kaldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Seriye Polat, "Her yıl aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Evimin kapısının önüne duvar ördüm. Eşyalarım kullanılamaz halde. Her yağmurda ben evimi topluyorum. Bu mahalle suyla dolup taşıyor. Yetkililer ilgilenmiyor sesimizi duyuramadık. Biz her yıl aynı mağduriyeti yaşamak zorunda mıyız?" diye tepki gösterdi.

Evi sel suları altında kaldığını belirten Adem Miran ise, "Eşyalarım kullanılamaz halde. Her yağmurda aynı hadisenin bedelini ödemek zorunda kalıyoruz. Yetkililer bir an önce çözüm bulmalı. Bu mahalle en ufak bir yağmurda suyla dolup taşıyor" dedi.

Murat Şengi