Diğer
Kategoriler

Mersin'de araçlar ve evler sular altında kaldı

Mersin’in Silifke ilçesinde sağanak yağmurun sele dönüşmesi sonucu bazı araçlar ve evler sular altında kaldı.

Mersinde araçlar ve evler sular altında kaldı
Mersin'de araçlar ve evler sular altında kaldı - Foto Galeri

26 Ekim 2017 09:24

Silifke’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurda meydana gelen yoğun su birikintisi Saray Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşların evini sular altında bıraktı. Zemin katta bulunan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bazı araçlar da sular altında kaldı. Saray Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin zemin katı da sel sularına teslim oldu.

Her yıl mazgalların tıkanması ile birlikte sel sularına maruz kaldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Seriye Polat, "Her yıl aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Evimin kapısının önüne duvar ördüm. Eşyalarım kullanılamaz halde. Her yağmurda ben evimi topluyorum. Bu mahalle suyla dolup taşıyor. Yetkililer ilgilenmiyor sesimizi duyuramadık. Biz her yıl aynı mağduriyeti yaşamak zorunda mıyız?" diye tepki gösterdi.

Evi sel suları altında kaldığını belirten Adem Miran ise, "Eşyalarım kullanılamaz halde. Her yağmurda aynı hadisenin bedelini ödemek zorunda kalıyoruz. Yetkililer bir an önce çözüm bulmalı. Bu mahalle en ufak bir yağmurda suyla dolup taşıyor" dedi.  

Murat Şengi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç